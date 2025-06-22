В Перми отремонтируют памятник МиГ-21

В Перми объявлен аукцион на проведение ремонтных работ памятника истребителю МиГ-21, который расположен вблизи здания Пермского института ФСИН России. Он расположен на улице Карпинского, 125, в микрорайоне Бахаревка.
«Начальная стоимость контракта — 6,74 млн рублей. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 30 июня, а подведение итогов намечено на 3 июля», — сказано на портале госзакупок.
Согласно условиям, предусмотренным проектной документацией, подготовленной компанией ООО «Нова-проект» из Перми, все работы должны быть завершены в течение 150 календарных дней, но не позднее 30 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит выполнить очистку и покраску фюзеляжа самолета, восстановить и очистить фундамент и плиту, обновить окраску постамента, а также установить и облицевать новое ограждение.
Стела с самолетом была установлена в 1976 году в честь 35-летия основания Пермского военного авиационно-технического училища, закрытого в 1999 году. Как следует из надписи на памятной доске, монумент посвящен курсантам, офицерам, преподавателям и сотрудникам учебного заведения, подготовившего свыше 46 тысяч авиационных специалистов, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Глава города ранее сообщил о намерении завершить реставрационные работы к весне 2025 года.
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