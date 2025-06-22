В поселке Луговской (Тугулымский район, Свердловская область) бык провалился в яму и просидел там 10 дней без еды и воды. Животное удалось спасти, рассказал URA.RU один из местных жителей.
«Бык пропал 12 июня. Хозяйка была в недоумении и обежала весь поселок, но питомец как сквозь землю провалился. Нашли его случайно», — рассказал сельчанин.
Оказалось, что бык и впрямь провалился под землю, а точнее в глубокую яму в самом центре поселка рядом с магазином. Там он провел 10 дней, пока его не заметили люди. Общими усилиями животное вытащили и вернули на скотный двор.
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