22 июня 2025

Бык в Тугулыме 10 дней просидел под землей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коровы Курганская область, коровы, рога
Животное провалилось в глубокую яму (архивное фото) Фото:

В поселке Луговской (Тугулымский район, Свердловская область) бык провалился в яму и просидел там 10 дней без еды и воды. Животное удалось спасти, рассказал URA.RU один из местных жителей.

«Бык пропал 12 июня. Хозяйка была в недоумении и обежала весь поселок, но питомец как сквозь землю провалился. Нашли его случайно», — рассказал сельчанин.

Оказалось, что бык и впрямь провалился под землю, а точнее в глубокую яму в самом центре поселка рядом с магазином. Там он провел 10 дней, пока его не заметили люди. Общими усилиями животное вытащили и вернули на скотный двор.

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В поселке Луговской (Тугулымский район, Свердловская область) бык провалился в яму и просидел там 10 дней без еды и воды. Животное удалось спасти, рассказал URA.RU один из местных жителей. «Бык пропал 12 июня. Хозяйка была в недоумении и обежала весь поселок, но питомец как сквозь землю провалился. Нашли его случайно», — рассказал сельчанин. Оказалось, что бык и впрямь провалился под землю, а точнее в глубокую яму в самом центре поселка рядом с магазином. Там он провел 10 дней, пока его не заметили люди. Общими усилиями животное вытащили и вернули на скотный двор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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