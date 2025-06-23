Подростки терроризируют екатеринбуржцев на Вайнера ради кредитов: схема

В Екатеринбурге подростки оформляют микрозаймы на горожан

Силовики уже установили личности юношей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы жалуются на двух подростков, которые представляются сотрудниками «Золотого яблока» и предлагают помощь в получении сертификатов, но вместо этого получают доступ к персональным данным и оформляют кредиты. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На вид парням 15-16 лет. Они останавливают прохожих, предлагают оформить сертификат на 1500 рублей. Для этого просят паспортные данные и фото человека. Получая сведения, они отправляют запрос в микрофинансовую организацию для оформления займа», — объяснил схему собеседник агентства.

В «Золотом яблоке» заявили, что компания продает подарочные карты на официальном сайте, в мобильном приложении и в своих офлайн-магазинах. «Актуальные акции и предложения публикуются на сайте, в соцсетях и приложении. При возникновении любого вопроса мы рекомендуем обращаться в поддержку», — сообщили URA.RU в организации.

По данным URA.RU, на подростков написано заявление в отдел полиции №5. Предварительно, силовики установили их личности. Возбуждено ли дело, неизвестно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Так выглядят подростки Фото: читатель URA.RU