Подростки терроризируют екатеринбуржцев на Вайнера ради кредитов: схема

В Екатеринбурге подростки оформляют микрозаймы на горожан
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
Силовики уже установили личности юношей Фото:

Екатеринбуржцы жалуются на двух подростков, которые представляются сотрудниками «Золотого яблока» и предлагают помощь в получении сертификатов, но вместо этого получают доступ к персональным данным и оформляют кредиты. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На вид парням 15-16 лет. Они останавливают прохожих, предлагают оформить сертификат на 1500 рублей. Для этого просят паспортные данные и фото человека. Получая сведения, они отправляют запрос в микрофинансовую организацию для оформления займа», — объяснил схему собеседник агентства.

В «Золотом яблоке» заявили, что компания продает подарочные карты на официальном сайте, в мобильном приложении и в своих офлайн-магазинах. «Актуальные акции и предложения публикуются на сайте, в соцсетях и приложении. При возникновении любого вопроса мы рекомендуем обращаться в поддержку», — сообщили URA.RU в организации.

По данным URA.RU, на подростков написано заявление в отдел полиции №5. Предварительно, силовики установили их личности. Возбуждено ли дело, неизвестно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Так выглядят подростки
Так выглядят подростки
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Екатеринбуржцы жалуются на двух подростков, которые представляются сотрудниками «Золотого яблока» и предлагают помощь в получении сертификатов, но вместо этого получают доступ к персональным данным и оформляют кредиты. Об этом URA.RU рассказал источник. «На вид парням 15-16 лет. Они останавливают прохожих, предлагают оформить сертификат на 1500 рублей. Для этого просят паспортные данные и фото человека. Получая сведения, они отправляют запрос в микрофинансовую организацию для оформления займа», — объяснил схему собеседник агентства. В «Золотом яблоке» заявили, что компания продает подарочные карты на официальном сайте, в мобильном приложении и в своих офлайн-магазинах. «Актуальные акции и предложения публикуются на сайте, в соцсетях и приложении. При возникновении любого вопроса мы рекомендуем обращаться в поддержку», — сообщили URA.RU в организации. По данным URA.RU, на подростков написано заявление в отдел полиции №5. Предварительно, силовики установили их личности. Возбуждено ли дело, неизвестно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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