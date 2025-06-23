Кремль резко отреагировал на слова Трампа о смене власти в Иране

Песков заявил, что судьбу руководства Ирана должны определять только иранцы
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Судьбу руководства Ирана вправе решать только иранцы, заявил Дмитрий Песков
Судьбу руководства Ирана вправе решать только иранцы, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Судьбу руководства Ирана должны определять только жители ближневосточной страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности смены власти в Иране.

«Судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны, но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран», — заявил Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

Песков уточнил, что контакт президента Владимира Путина с Трампом возможен в любой момент, если лидеры посчитают это целесообразным. «Пока каких-то планов на этот счет нет», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Трамп допустил возможность смены власти в Иране. По его мнению, действующие власти не могут обеспечить величие ближневосточной страны. В ночь на 22 июня Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США считает, что американские военные уничтожили их. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.

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Судьбу руководства Ирана должны определять только жители ближневосточной страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности смены власти в Иране. «Судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны, но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран», — заявил Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами. Песков уточнил, что контакт президента Владимира Путина с Трампом возможен в любой момент, если лидеры посчитают это целесообразным. «Пока каких-то планов на этот счет нет», — добавил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Трамп допустил возможность смены власти в Иране. По его мнению, действующие власти не могут обеспечить величие ближневосточной страны. В ночь на 22 июня Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США считает, что американские военные уничтожили их. Развитие ситуации вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества, отмечается резкая эскалация напряженности в регионе. О реакции других стран читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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