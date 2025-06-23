Спикер челябинского ЗСО вспомнил о работе с погибшей журналисткой Иванниковой

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер вспомнил о проектах, в которых он участвовал вместе с погибшей ДТП экс-редактором «Искры» Алисой Иванниковой. Ее гибель он назвал невосполнимой потерей.
«Мы много общались, вместе разрабатывали все те новшества во взаимодействии органов власти и СМИ, которые успешно внедрены и работают. Всегда активная, инициативная, жизнелюбивая, открытая всему новому», — написал Гербер на своей странице в «ВКонтакте».
Спикера ЗСО всегда удивляла энергия Иванниковой. По его словам, она всегда везде успевала: замечательная мама троих детей, неравднодушный и преданный своему делу журналист, охарактеризовал Гербер Иванникову.
Иванникова погибла 22 июня в ДТП между Южноуральском и Магнитогорском. Вместе с ней погибла и ее 11-летьняя дочь. Муж и 6-летний сын были госпитализированы.
После появилась информация, что сын Иванниковой скончался в больнице. Но знакомые семьи опровергли эту информацию. Как сообщили в областном минздраве — отец и сын не нуждались в госпитализации, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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