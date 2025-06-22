22 июня 2025

В Тюмени стало меньше безработных

Количество безработных в Тюменской области сократилось на 5% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 5%
Количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 5% Фото:

В Тюмени число безработных сократилось за год на 5%. Такими данными поделились с URA.RU в пресс-службе Тюменьстата.

«По данным ведомства, по итогам апреля 2025 года в Тюменской области зарегистрированы 2,1 тысячи безработных. В апреле 2024 года показатель составлял 2,2 тысячи», — гласит статистический отчет Тюменьстата.

Отмечается, что численность работников тюменских предприятий при этом выросло на 1%. В апреле 2024 года их было 457,2 тысячи. В апреле 2025 года в тюменских организациях работали 461,2 тысячи человек.

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В Тюмени число безработных сократилось за год на 5%. Такими данными поделились с URA.RU в пресс-службе Тюменьстата. «По данным ведомства, по итогам апреля 2025 года в Тюменской области зарегистрированы 2,1 тысячи безработных. В апреле 2024 года показатель составлял 2,2 тысячи», — гласит статистический отчет Тюменьстата. Отмечается, что численность работников тюменских предприятий при этом выросло на 1%. В апреле 2024 года их было 457,2 тысячи. В апреле 2025 года в тюменских организациях работали 461,2 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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