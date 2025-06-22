В Тюмени стало меньше безработных

Количество официально зарегистрированных безработных сократилось на 5%
В Тюмени число безработных сократилось за год на 5%. Такими данными поделились с URA.RU в пресс-службе Тюменьстата.
«По данным ведомства, по итогам апреля 2025 года в Тюменской области зарегистрированы 2,1 тысячи безработных. В апреле 2024 года показатель составлял 2,2 тысячи», — гласит статистический отчет Тюменьстата.
Отмечается, что численность работников тюменских предприятий при этом выросло на 1%. В апреле 2024 года их было 457,2 тысячи. В апреле 2025 года в тюменских организациях работали 461,2 тысячи человек.
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