Власти ХМАО начали бороться с вандализмом с помощью умных видеокамер

Объекты культурного наследия, памятники и мемориалы Югры компания «Ростелеком» оборудует новой системой видеонаблюдения с голосовым оповещением. Инновация поможет активнее выявлять и пресекать факты вандализма возле памятников и мемориалов, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Мы внедряем умные камеры с алгоритмами видеоаналитики, которые позволяют не только фиксировать факты вандализма, но и помогают предотвращать их, оперативно реагируя на угрозы. Это стратегический подход, который сочетает защиту исторического наследия и цифровизацию», — рассказал директор Ханты-Мансийского филиала «Ростелеком» Александр Зыков.
Система уже была испытана на водоемах в Урае. Несколько недель на берегу Конды работали три видеокамеры, которые «следили» за поведением людей на воде. Умные приборы распознают употребление алкоголя и курение в общественной зоне, а также остановку маломерных судов в запрещенных для этого местах. Как только камера фиксирует нарушение — автоматически включается голосовое предупреждение. Если же нарушитель проигнорирует сообщение, то информация поступает оператору, который может вызвать полицию.
Такая система поможет бороться и с вандализмом возле памятников и мемориалов. По словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО Ольги Абмайкиной только в 2023-2024 годах в округе было возбуждено 37 уголовных дел по этой статье.
«За первые пять месяцев 2025 года совершено уже семь правонарушений — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в статистику, к сожалению, не попадают менее серьезные, но всё же недопустимые инциденты. Например, танцы около памятников. Как этой весной у мемориала Вечный огонь в Нижневартовске. Мы со своей стороны делаем всё возможное, чтобы не допустить эпизодов вандализма, следим, чтобы нарушители закона были наказаны, и проводим профилактическую работу с населением», — рассказала Ольга Абмайкина.
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