Из Челябинска в Санкт-Петербург запустят вечерние рейсы

Из Челябинска в Санкт-Петербург с 1 июля авиакомпания «Аэрофлот» запускает вечерние рейсы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова.
«С 1 июля авиакомпания „Аэрофлот“ запускает вечерние рейсы из аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова в Санкт-Петербург. Улететь в город белых ночей или вернуться в Челябинск можно будет по вторникам и пятницам», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале.
По вторникам вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 17:35, из Челябинска — на 23:40. По пятницам из Санкт-Петербурга самолет будет вылетать в 16:55, из Челябинска — в 22:50.
Из челябинского аэропорта этим летом доступны 20 прямых направлений: 12 на внутренних авиалиниях, пять — в СНГ и три — в страны дальнего зарубежья. Рейсы обслуживают 17 авиакомпаний.
В аэропорту имени Игоря Курчатова вскоре начнется строительство нового терминала международных авиалиний. Новый терминал даст перспективу развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах, прозвучало ранее на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.
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