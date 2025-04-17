Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске перешел на летнее расписание. Для пассажиров доступны 20 прямых направлений, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Всего этим летом в международном аэропорту Челябинск доступны 20 прямых направлений: 12 на внутренних авиалиниях, пять — в СНГ и три — в страны дальнего зарубежья. Рейсы будут обслуживать 17 авиакомпаний», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале.
В Москву летом запланировано до десяти рейсов в сутки. В Санкт-Петербург ежедневно будут отправляться четыре рейса. В Сочи полетят семь авиакомпаний, в том числе Ural Airlines, Smartavia, «Икар», «Аэрофлот». Также доступны перелеты в Минеральные воды и Махачкалу.
Турецкое направление обслужат авиакомпании Azur Air, Ural Airlines и Southwind Airlines. В Египет весной можно улететь самолетами авиакомпании Ural Airlines и Al Masria Universal Airlines, летом — только последней авиакомпанией. Перелеты в Пхукет весной продолжатся.
Челябинцы могут улететь прямыми рейсами в Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Калининград и другие города страны. В страны СНГ доступны перелеты в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссию. Дополнительно планируется открытие рейсов в Азербайджан.
Аэропорт в Магнитогорске ранее также перешел на летнее расписание. В этом сезоне для пассажиров будут доступны пять прямых направлений внутри страны в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Минеральные воды.
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