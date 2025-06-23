В ФК «Урал» сменилось руководство после невыхода в РПЛ

Главным тренером ФК «Урал» назначен Мирослав Ромащенко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предсезонные сборы «Урала» под руководством Ромащенко стартуют 25 июня
Предсезонные сборы «Урала» под руководством Ромащенко стартуют 25 июня Фото:

Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает telegram-канал команды.

«Решение принято советом директоров клуба. Предсезонные сборы „Урала“ под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», — следует из поста.

Ромащенко в 2013 году был старшим тренером пермского «Амкара», затем входил в тренерский штаб московского «Динамо» и польской «Легии» вместе со Станиславом Черчесовым. В 2016 году присоединился к сборной России и оставался в ней до 2021 года. Позже Ромащенко работал в венгерском «Ференцвароше» и возглавлял грозненский «Ахмат». В январе 2025 года он вошел в тренерский штаб «Урала».

После провального сезона «Урал» покинули вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Последний продолжит карьеру в качестве игрока в медиафутбольном клубе «СиндЕкат».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает telegram-канал команды. «Решение принято советом директоров клуба. Предсезонные сборы „Урала“ под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», — следует из поста. Ромащенко в 2013 году был старшим тренером пермского «Амкара», затем входил в тренерский штаб московского «Динамо» и польской «Легии» вместе со Станиславом Черчесовым. В 2016 году присоединился к сборной России и оставался в ней до 2021 года. Позже Ромащенко работал в венгерском «Ференцвароше» и возглавлял грозненский «Ахмат». В январе 2025 года он вошел в тренерский штаб «Урала». После провального сезона «Урал» покинули вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Последний продолжит карьеру в качестве игрока в медиафутбольном клубе «СиндЕкат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...