В ФК «Урал» сменилось руководство после невыхода в РПЛ

Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Мирослав Ромащенко. Об этом сообщает telegram-канал команды.
«Решение принято советом директоров клуба. Предсезонные сборы „Урала“ под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня», — следует из поста.
Ромащенко в 2013 году был старшим тренером пермского «Амкара», затем входил в тренерский штаб московского «Динамо» и польской «Легии» вместе со Станиславом Черчесовым. В 2016 году присоединился к сборной России и оставался в ней до 2021 года. Позже Ромащенко работал в венгерском «Ференцвароше» и возглавлял грозненский «Ахмат». В январе 2025 года он вошел в тренерский штаб «Урала».
После провального сезона «Урал» покинули вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Последний продолжит карьеру в качестве игрока в медиафутбольном клубе «СиндЕкат».
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