Развлечения Спорт Экс-тренер «Урала», уволенный за проигрыш «Ахмату», поменял статус 12 июня 2025 в 14:25 Размер текста - 17 + Олег Шатов будет играть на позиции полузащитника (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший главный тренер ФК «Урал» и трехкратный чемпион России Олег Шатов продолжит карьеру в качестве футболиста. 34-летний полузащитник присоединился к медиафутбольному клубу «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Шатов выйдет на поле уже в ближайшую субботу в матче против команды Lit Energy. «Официально — Олег Шатов с нами. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, игрок сборной и любимец уральской публики. Шат готов и заряжен присоединиться к нам в субботу», — говорится в сообщении «СиндЕката» в соцсетях. Сезон 2024/2025 «Урал» завершил на четвертом месте в Первой лиге, а половину сезона команду тренировал именно Шатов. Клуб получил шанс вернуться в Премьер-лигу, но уступил «Ахмату» в стыковых матчах после спорного судейского решения, ошибку которого признал Российский футбольный союз. После окончания сезона в «Урале» произошли значительные изменения: команду покинули главный тренер Олег Шатов и вице-президент Игорь Смольников. У 15 игроков истекают контракты, а президент клуба Григорий Иванов сохранил свой пост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший главный тренер ФК «Урал» и трехкратный чемпион России Олег Шатов продолжит карьеру в качестве футболиста. 34-летний полузащитник присоединился к медиафутбольному клубу «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Шатов выйдет на поле уже в ближайшую субботу в матче против команды Lit Energy. «Официально — Олег Шатов с нами. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, игрок сборной и любимец уральской публики. Шат готов и заряжен присоединиться к нам в субботу», — говорится в сообщении «СиндЕката» в соцсетях. Сезон 2024/2025 «Урал» завершил на четвертом месте в Первой лиге, а половину сезона команду тренировал именно Шатов. Клуб получил шанс вернуться в Премьер-лигу, но уступил «Ахмату» в стыковых матчах после спорного судейского решения, ошибку которого признал Российский футбольный союз. После окончания сезона в «Урале» произошли значительные изменения: команду покинули главный тренер Олег Шатов и вице-президент Игорь Смольников. У 15 игроков истекают контракты, а президент клуба Григорий Иванов сохранил свой пост. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям