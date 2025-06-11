11 июня 2025

Экс-тренер «Урала», уволенный за проигрыш «Ахмату», поменял статус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, футбол, футбольный мяч, футбольные бутсы
Олег Шатов будет играть на позиции полузащитника (архивное фото) Фото:

Бывший главный тренер ФК «Урал» и трехкратный чемпион России Олег Шатов продолжит карьеру в качестве футболиста. 34-летний полузащитник присоединился к медиафутбольному клубу «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Шатов выйдет на поле уже в ближайшую субботу в матче против команды Lit Energy.

«Официально — Олег Шатов с нами. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, игрок сборной и любимец уральской публики. Шат готов и заряжен присоединиться к нам в субботу», — говорится в сообщении «СиндЕката» в соцсетях.

Сезон 2024/2025 «Урал» завершил на четвертом месте в Первой лиге, а половину сезона команду тренировал именно Шатов. Клуб получил шанс вернуться в Премьер-лигу, но уступил «Ахмату» в стыковых матчах после спорного судейского решения, ошибку которого признал Российский футбольный союз. После окончания сезона в «Урале» произошли значительные изменения: команду покинули главный тренер Олег Шатов и вице-президент Игорь Смольников. У 15 игроков истекают контракты, а президент клуба Григорий Иванов сохранил свой пост.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший главный тренер ФК «Урал» и трехкратный чемпион России Олег Шатов продолжит карьеру в качестве футболиста. 34-летний полузащитник присоединился к медиафутбольному клубу «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Шатов выйдет на поле уже в ближайшую субботу в матче против команды Lit Energy. «Официально — Олег Шатов с нами. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны, игрок сборной и любимец уральской публики. Шат готов и заряжен присоединиться к нам в субботу», — говорится в сообщении «СиндЕката» в соцсетях. Сезон 2024/2025 «Урал» завершил на четвертом месте в Первой лиге, а половину сезона команду тренировал именно Шатов. Клуб получил шанс вернуться в Премьер-лигу, но уступил «Ахмату» в стыковых матчах после спорного судейского решения, ошибку которого признал Российский футбольный союз. После окончания сезона в «Урале» произошли значительные изменения: команду покинули главный тренер Олег Шатов и вице-президент Игорь Смольников. У 15 игроков истекают контракты, а президент клуба Григорий Иванов сохранил свой пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...