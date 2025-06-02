В «Урале» меняется руководство после провального сезона, уходит легенда клуба

«Урал» покинут вице-президент, главный тренер и помощник после невыхода в РПЛ
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По итогам двух встреч «Урал» проиграл «Ахмату» со счетом 2:3
По итогам двух встреч «Урал» проиграл «Ахмату» со счетом 2:3 Фото:

После провального сезона футбольный клуб «Урал» покинут вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Информация появилась в СМИ.

«Я покидаю „Урал“. Это мое решение, которое я озвучил президенту [Григорий Иванов] заранее», — передает издание «Чемпионат» слова Смольникова. Сам же Иванов в беседе с «Матч ТВ» заявил, что к следующему сезону тренерский штаб покинут Томаров и Шатов, которые работали в команде с июня 2024 года.

ФК «Урал» по итогам двух матчей проиграл грозненскому «Ахмату», не сумев выйти в Российскую премьер-лигу. Первую игру на домашнем поле «шмели» забрали со счетом 2:1. Выездной матч закончился в пользу «Ахмата» со счетом 2:0.

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После провального сезона футбольный клуб «Урал» покинут вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Информация появилась в СМИ. «Я покидаю „Урал“. Это мое решение, которое я озвучил президенту [Григорий Иванов] заранее», — передает издание «Чемпионат» слова Смольникова. Сам же Иванов в беседе с «Матч ТВ» заявил, что к следующему сезону тренерский штаб покинут Томаров и Шатов, которые работали в команде с июня 2024 года. ФК «Урал» по итогам двух матчей проиграл грозненскому «Ахмату», не сумев выйти в Российскую премьер-лигу. Первую игру на домашнем поле «шмели» забрали со счетом 2:1. Выездной матч закончился в пользу «Ахмата» со счетом 2:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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