В «Урале» меняется руководство после провального сезона, уходит легенда клуба

После провального сезона футбольный клуб «Урал» покинут вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов. Информация появилась в СМИ.
«Я покидаю „Урал“. Это мое решение, которое я озвучил президенту [Григорий Иванов] заранее», — передает издание «Чемпионат» слова Смольникова. Сам же Иванов в беседе с «Матч ТВ» заявил, что к следующему сезону тренерский штаб покинут Томаров и Шатов, которые работали в команде с июня 2024 года.
ФК «Урал» по итогам двух матчей проиграл грозненскому «Ахмату», не сумев выйти в Российскую премьер-лигу. Первую игру на домашнем поле «шмели» забрали со счетом 2:1. Выездной матч закончился в пользу «Ахмата» со счетом 2:0.
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