В Екатеринбурге задержали бизнесмена, вымогавшего миллионы у застройщика

23 июня 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Суд избрал меру пресечения Константину Кочневу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге задержан бывший замдиректора Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов и бизнесмен («Регион-2» и «Веар») Константин Кочнев. Информацию, опубликованную в СМИ, URA.RU подтвердил осведомленный источник. По предварительным данным, Кочнева задержали 20 июня после того, как он получил свыше двух миллионов рублей в качестве взятки. Силовики считают, что Кочнев якобы вымогал эту сумму у застройщика, которого он запугивал тем, что опубликует в на медиа-ресурсах «Прекрасной России» сведения о том, что на месте будущей стройки якобы находится захоронение сибирской язвы. Известно, что против Кочнева возбуждено дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Он дал признательные показания. Его уже отправили в следственный изолятор до 19 августа, добавили URA.RU в Ленинском райсуде. По слухам, Кочнев дал показания на автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова и оператора Евгения Русских. Первый с прошлого года находится под следствием по делу о клевете. В этом году ему ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. Адвокат Анисимова — Наталья Волковой — заявила URA.RU, что ее доверителя могли просто оговорить. «Кочнев был сотрудником РосНИИВХ и предоставлял ряд документов, подтверждающих достоверность журналистского расследования о хищении федеральных земель, а по делу о клевете он был допрошен в качестве свидетеля. Когда от него поступило предложение осветить места захоронения сибирской язвы, Анисимов категорически отказался. Он сказал, что тему нужно тщательно проверить, ведь распространением клеветы он не занимается. Заявление о якобы готовящейся публикации не соответствует действительности», — отметила Волкова. «На прошлой неделе стало известно, что следствие [якобы] оказывало давление на свидетелей. С моей точки зрения, это дело [Кочнева] просто привязали к [делу Анисимова], ввиду несостоятельности обвинения. Против Евгения Анисимова фабрикуется дело», — заключила защитник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан бывший замдиректора Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов и бизнесмен («Регион-2» и «Веар») Константин Кочнев. Информацию, опубликованную в СМИ, URA.RU подтвердил осведомленный источник. По предварительным данным, Кочнева задержали 20 июня после того, как он получил свыше двух миллионов рублей в качестве взятки. Силовики считают, что Кочнев якобы вымогал эту сумму у застройщика, которого он запугивал тем, что опубликует в на медиа-ресурсах «Прекрасной России» сведения о том, что на месте будущей стройки якобы находится захоронение сибирской язвы. Известно, что против Кочнева возбуждено дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Он дал признательные показания. Его уже отправили в следственный изолятор до 19 августа, добавили URA.RU в Ленинском райсуде. По слухам, Кочнев дал показания на автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова и оператора Евгения Русских. Первый с прошлого года находится под следствием по делу о клевете. В этом году ему ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов. Адвокат Анисимова — Наталья Волковой — заявила URA.RU, что ее доверителя могли просто оговорить. «Кочнев был сотрудником РосНИИВХ и предоставлял ряд документов, подтверждающих достоверность журналистского расследования о хищении федеральных земель, а по делу о клевете он был допрошен в качестве свидетеля. Когда от него поступило предложение осветить места захоронения сибирской язвы, Анисимов категорически отказался. Он сказал, что тему нужно тщательно проверить, ведь распространением клеветы он не занимается. Заявление о якобы готовящейся публикации не соответствует действительности», — отметила Волкова. «На прошлой неделе стало известно, что следствие [якобы] оказывало давление на свидетелей. С моей точки зрения, это дело [Кочнева] просто привязали к [делу Анисимова], ввиду несостоятельности обвинения. Против Евгения Анисимова фабрикуется дело», — заключила защитник.