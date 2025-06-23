Что известно о челябинской журналистке Иванниковой, которая погибла в ДТП

В Челябинской области накануне трагически оборвалась жизнь 38-летней журналистки и многодетной мамы Алисы Иванниковой. Она вместе с 11-летней дочерью погибла в ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Коллеги запомнят Алису Иванникову как яркого, талантливого, светлого и позитивного человека. Что известно об Иванниковой — в материале на URA.RU.
Биография
Алиса Иванникова родилась 19 июня 1987 года в Челябинской области. Была выпускницей Челябинского государственного университета (ЧелГУ). После окончания вуза работала журналистом в ООО «ООО „Интерсвязь-10“.
Творческий путь
С 2015 года перешла на работу корреспондентом в редакцию газеты «Искра» Еткульского района, где выросла до поста главного редактора издания. Спустя почти десять лет — в 2024 году — была назначена на пост заместителя главного редактора сетевого издания «ЧелГИД», которое является одним из проектов медиахолдинга «Первый областной».
Во время работы на посту главреда издания «Искра» Иванникова многократно становилась победительницей престижных конкурсов. На форуме современной журналистики «Вся Россия — 2022» в Сочи была отмечена дипломом в номинации «Спецпроект/акция года» за спецпроект «Еткуль прошлый и настоящий — для будущего». В 2023 году проект «Искры» по популяризации науки «Наука в селе» стал финалистом Первого Всероссийского медиафорума «Опережая время. Люди науки».
Иванникова была мамой трех детей: 11-летней девочки, которая погибла вместе с ней, и двух сыновей. Тела погибших еще находятся в Пласте, сообщил источник URA.RU. О дате и месте похорон пока не сообщается.
Авария
Семья возвращалась с отдыха по трассе Южноуральск-Магнитогорск. На скользкой дороге 45-летний водитель (супруг Иванниковой) не справился с управлением и вылетел с мокрой дороги. В кювете машина перевернулась, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В результате аварии погибли пассажиры машины — 38-летняя женщина и 11-летняя девочка. Еще один ребенок, 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в больницу», — сообщила пресс-служба ведомства. Позднее появилась информация, что мальчик скончался в больнице, но в итоге ее опровергли.
Что говорят коллеги Иванниковой
Генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова: «Коллектив медиахолдинга постигло страшное горе — трагически погибли наша коллега, журналист с большой буквы, Алиса Иванникова и ее дочь. Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком».
Заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь: «Все знали Алису Гумаровну как замечательного человека, искренне преданного своему делу. Безвременная кончина такого светлого человека и настоящего профессионала стала тяжелым ударом и большой утратой для всего журналистского сообщества региона».
Начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова: «Алиса (не хочу говорить „была“) — яркая, талантливая, красивая, добрая, искренняя. Любит жить. Все время чему-то учится. Не стоит на месте. Такой мы ее запомним».
Союз журналистов Челябинской области: «Страшное известие сегодня выбило из рабочей колеи журналистов Южного Урала. Алиса Иванникова несколько лет возглавляла районное издание газету „Искра“ Еткульского района. Скорбим вместе с родственниками! Светлая память- светлому человеку!»
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