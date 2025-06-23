В Пермском крае тракторист-рецидивист лишился техники из-за пьяной езды по селу

Приставы по решению суда изъяли трактор у жителя Оханского района (Пермский край). Мужчину задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«57-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль трактора в нетрезвом виде. При проверке сотрудники ГИБДД выявили у него характерные признаки опьянения — запах алкоголя и нарушение речи. Результаты алкотестирования подтвердили наличие алкоголя в организме нарушителя», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 300 часов обязательных работ. Трактор марки «МТЗ-80» конфискован в доход государства.
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