В Пермском крае тракторист-рецидивист лишился техники из-за пьяной езды по селу

ГУ ФССП: у жителя Пермского края отобрали трактор за пьяную езду
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Трактор марки «МТЗ-80» конфискован в доход государства
Трактор марки «МТЗ-80» конфискован в доход государства Фото:

Приставы по решению суда изъяли трактор у жителя Оханского района (Пермский край). Мужчину задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«57-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль трактора в нетрезвом виде. При проверке сотрудники ГИБДД выявили у него характерные признаки опьянения — запах алкоголя и нарушение речи. Результаты алкотестирования подтвердили наличие алкоголя в организме нарушителя», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте. 

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 300 часов обязательных работ. Трактор марки «МТЗ-80» конфискован в доход государства. 

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Приставы по решению суда изъяли трактор у жителя Оханского района (Пермский край). Мужчину задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. «57-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения и был лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль трактора в нетрезвом виде. При проверке сотрудники ГИБДД выявили у него характерные признаки опьянения — запах алкоголя и нарушение речи. Результаты алкотестирования подтвердили наличие алкоголя в организме нарушителя», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.  В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд признал мужчину виновным. Ему назначили 300 часов обязательных работ. Трактор марки «МТЗ-80» конфискован в доход государства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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