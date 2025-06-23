КПРФ определилась с кандидатами на выборы в Курганскую областную думу. В числе выдвинутых — действующие депутаты облдумы Виктор Зырянов (он же лидер курганского отделения КПРФ) и Сергей Федотов. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат, передает источник URA.RU.
Баллотироваться будут депутат гордумы Иван Камшилов, экс-депутаты думы Вера Овчинникова и Игорь Гатаулин. В список вошли и скандально известные кандидаты. Среди них — активист-антиуранщик Сергей Еремин, пенсионер Александр Михайлов, ранее фигурировавший в истории с растратой, и Владимир Труханов — секретарь Далматовского отделения КПРФ, который недавно сбил пенсионера на автомобиле, говорит источник URA.RU.
Полный список кандидатов URA.RU публикует ниже. Эти же фамилии указаны первыми в списках по 17 региональным группам (единый избирательный округ):
- Вера Овчинникова — Округ №1 (Восточный);
- Виктор Зырянов — Округ №2 (Центральный);
- Сергей Федотов — Округ №3 (Западный);
- Игорь Гатаулин — Округ №4 (Железнодорожный);
- Виталий Савельев — Округ №5 (Заозерный);
- Евгений Коваленко — Округ №6 (Рябковский);
- Игорь Оболдин — Округ №7 (Шадринский 1);
- Александр Пестерев — Округ №8 (Шадринский 2);
- Владимир Труханов — Округ №9 (Катайский);
- Михаил Деулин — Округ №10 (Щучанский);
- Михаил Голубков — Округ №11 (Шумихинский);
- Павел Дмитриев — Округ №12 (Каргапольский);
- Николай Микушин — Округ №13 (Куртамышский);
- Сергей Еремин — Округ №14 (Притобольный);
- Александр Михайлов — Округ №15 (Варгашинский);
- Дьяконов Кузьма — Округ №16 (Макушинский);
- Иван Камшилов — Округ №17 (Кетовский).
Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов не стал подтверждать URA.RU фамилии кандидатов, но подтвердил, что партия выдвинула представителей по всем округам. «Мы еще документы не сдали в избирательную комиссию. Зачем раньше времени? Выдвижение состоялось. Закрыты все избирательные округа — и одномандатные, и по партийным спискам», — прокомментировал Зырянов.
Ранее списки кандидатов на выборы в облдуму, которые пройдут 13-14 сентября утвердило и курганское региональное отделение «Единой России». Фамилии 34 выдвинутых единороссов URA.RU публиковало в отдельном материале.
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