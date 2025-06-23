Курганская КПРФ определила кандидатов на выборы в облдуму. Список

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Коммунисты определили кандидатов на выборы в курганскую облдуму
Коммунисты определили кандидатов на выборы в курганскую облдуму Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

КПРФ определилась с кандидатами на выборы в Курганскую областную думу. В числе выдвинутых — действующие депутаты облдумы Виктор Зырянов (он же лидер курганского отделения КПРФ) и Сергей Федотов. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат, передает источник URA.RU.

Баллотироваться будут депутат гордумы Иван Камшилов, экс-депутаты думы Вера Овчинникова и Игорь Гатаулин. В список вошли и скандально известные кандидаты. Среди них — активист-антиуранщик Сергей Еремин, пенсионер Александр Михайлов, ранее фигурировавший в истории с растратой, и Владимир Труханов — секретарь Далматовского отделения КПРФ, который недавно сбил пенсионера на автомобиле, говорит источник URA.RU.

Полный список кандидатов URA.RU публикует ниже. Эти же фамилии указаны первыми в списках по 17 региональным группам (единый избирательный округ):

  • Вера Овчинникова — Округ №1 (Восточный);
  • Виктор Зырянов — Округ №2 (Центральный);
  • Сергей Федотов — Округ №3 (Западный);
  • Игорь Гатаулин — Округ №4 (Железнодорожный);
  • Виталий Савельев — Округ №5 (Заозерный);
  • Евгений Коваленко — Округ №6 (Рябковский);
  • Игорь Оболдин — Округ №7 (Шадринский 1);
  • Александр Пестерев — Округ №8 (Шадринский 2);
  • Владимир Труханов — Округ №9 (Катайский);
  • Михаил Деулин — Округ №10 (Щучанский);
  • Михаил Голубков — Округ №11 (Шумихинский);
  • Павел Дмитриев — Округ №12 (Каргапольский);
  • Николай Микушин — Округ №13 (Куртамышский);
  • Сергей Еремин — Округ №14 (Притобольный);
  • Александр Михайлов — Округ №15 (Варгашинский);
  • Дьяконов Кузьма — Округ №16 (Макушинский);
  • Иван Камшилов — Округ №17 (Кетовский).

Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов не стал подтверждать URA.RU фамилии кандидатов, но подтвердил, что партия выдвинула представителей по всем округам. «Мы еще документы не сдали в избирательную комиссию. Зачем раньше времени? Выдвижение состоялось. Закрыты все избирательные округа — и одномандатные, и по партийным спискам», — прокомментировал Зырянов.

Ранее списки кандидатов на выборы в облдуму, которые пройдут 13-14 сентября утвердило и курганское региональное отделение «Единой России». Фамилии 34 выдвинутых единороссов URA.RU публиковало в отдельном материале.

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КПРФ определилась с кандидатами на выборы в Курганскую областную думу. В числе выдвинутых — действующие депутаты облдумы Виктор Зырянов (он же лидер курганского отделения КПРФ) и Сергей Федотов. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат, передает источник URA.RU. Баллотироваться будут депутат гордумы Иван Камшилов, экс-депутаты думы Вера Овчинникова и Игорь Гатаулин. В список вошли и скандально известные кандидаты. Среди них — активист-антиуранщик Сергей Еремин, пенсионер Александр Михайлов, ранее фигурировавший в истории с растратой, и Владимир Труханов — секретарь Далматовского отделения КПРФ, который недавно сбил пенсионера на автомобиле, говорит источник URA.RU. Полный список кандидатов URA.RU публикует ниже. Эти же фамилии указаны первыми в списках по 17 региональным группам (единый избирательный округ): Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Зырянов не стал подтверждать URA.RU фамилии кандидатов, но подтвердил, что партия выдвинула представителей по всем округам. «Мы еще документы не сдали в избирательную комиссию. Зачем раньше времени? Выдвижение состоялось. Закрыты все избирательные округа — и одномандатные, и по партийным спискам», — прокомментировал Зырянов. Ранее списки кандидатов на выборы в облдуму, которые пройдут 13-14 сентября утвердило и курганское региональное отделение «Единой России». Фамилии 34 выдвинутых единороссов URA.RU публиковало в отдельном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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