Путин нашел способ спасти Иран, не поставляя оружие

Президент Владимир Путин придумал, как спасти власти Ирана от краха без поставок российского оружия. В телефонном разговоре 23 июня российский лидер и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани заявили о рисках для мировых энергетических рынков на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как объяснил URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, удары по Ирану мало волнуют прагматичное мировое сообщество, но взрыв цен на нефть станет уже общей проблемой, поэтому Москва формирует коалицию желающих мира из тех, кого пугают экономические последствия, не говоря напрямую о защите Тегерана.
Путин и Судани обсудили «израильскую силовую операцию против Ирана» и удары США по ядерным объектам ближневосточной страны. Это чревато крайне опасными последствиями для региона и всей системы глобальной безопасности, отметили стороны. Президент России и премьер Ирака выступили за скорейшее прекращение огня и возвращение ситуации в дипломатическое русло.
«Владимир Путин и Мухаммед Судани также высказали озабоченность возникающими рисками для мировых энергетических рынков и акцентировали важность продолжения активного взаимодействия в рамках „ОПЕК плюс“. Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении Кремля.
России важно сохранить стабильность в Иране, не допустить обрушения государственной системы, отметил политолог Андрей Серенко. Путин показывает, что Москва не хочет отправлять оружие, но намерена сыграть важную политическую и посредническую роль, чтобы «фактически спасти режим Исламской Республики». Примечательно, что в ночь на 22 июня у России исчез важный конкурент — Штаты, которые утратили статус возможного посредника и стали полноценными участниками конфликта, атаковав ядерные объекты Ирана.
«Контакты Путина с различными группами влияния в мире и регионе, со странами ОПЕК подключают к урегулированию конфликта сильных лоббистов, которых пугают рост цен на нефть, последствия блокировки Ормузского пролива (через него идет около 20% мирового экспорта нефти и более 30% СПГ. Парламент Ирана уже поддержал идею о закрытии пролива в ответ на удары США и Израиля. — Прим. ред.), — пояснил политолог. —
Русская дипломатия может защитить Иран, говоря не о его прямой защите, а о защите цен на энергоносители. Взрыв ядерных объектов — проблема Ирана, а взрыв цен на нефть — общая”.
России выгоден рост цен на нефть, но Москва показывает ответственность, готовность добиваться мира в регионе «даже ценой упущенной экономической выгоды», продолжил Серенко. Такой подход должны высоко оценить другие страны региона, это усилит позиции России на Ближнем Востоке, «которые пошатнулись после краха режима Башара Асада в Сирии и проблем с сохранением российских баз». «На фоне бряцания оружием американцев, русская позиция кажется более привлекательной для реального бизнеса и крупных групп интересов по всему миру», — заключил собеседник URA.RU.
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