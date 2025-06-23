В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года цены на земельные участки под коттеджи в СНТ снизились почти на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Цены падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками. Это следует из информации, предоставленной URA.RU руководителем уральской риелторской компании Денисом Медведевым, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.
«Цены на коттеджи и земельные участки в Челябинске снижаются из-за невысокого спроса. Челябинцы стали значительно реже покупать участки и дома из-за высоких ставок по ипотеке», — сообщил Медведев.
Как отмечается на сайте Restate, в Челябинске также продолжают снижаться цены на коттеджи. Их стоимость за месяц снизилась на 8% до 4 870 500 рублей за объект.
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