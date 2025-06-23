Крах на рынке недвижимости: в Челябинске из-за высоких ипотечных ставок падают цены на землю. Инфографика

Цены на землю под коттеджи в Челябинске за месяц упали на 45%
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки в Челябинске продаются по 176 300 рублей за сотку
Участки в Челябинске продаются по 176 300 рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года цены на земельные участки под коттеджи в СНТ снизились почти на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Цены падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками. Это следует из информации, предоставленной URA.RU руководителем уральской риелторской компании Денисом Медведевым, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«Цены на коттеджи и земельные участки в Челябинске снижаются из-за невысокого спроса. Челябинцы стали значительно реже покупать участки и дома из-за высоких ставок по ипотеке», — сообщил Медведев.

Как отмечается на сайте Restate, в Челябинске также продолжают снижаться цены на коттеджи. Их стоимость за месяц снизилась на 8% до 4 870 500 рублей за объект. 

В Челябинске стабильно снижаются цены на дома и земельные участки
В Челябинске стабильно снижаются цены на дома и земельные участки
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В Челябинске с 10 мая по 10 июня 2025 года цены на земельные участки под коттеджи в СНТ снизились почти на 50% с 264 000 рублей до 176 300 рублей за сотку. Цены падают из-за низкого спроса, вызванного высокими ипотечными ставками. Это следует из информации, предоставленной URA.RU руководителем уральской риелторской компании Денисом Медведевым, а также из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «Цены на коттеджи и земельные участки в Челябинске снижаются из-за невысокого спроса. Челябинцы стали значительно реже покупать участки и дома из-за высоких ставок по ипотеке», — сообщил Медведев. Как отмечается на сайте Restate, в Челябинске также продолжают снижаться цены на коттеджи. Их стоимость за месяц снизилась на 8% до 4 870 500 рублей за объект. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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