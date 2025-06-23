Путин сравнил современных российских воинов с героями Великой Отечественной войны. Видео

Путин: российские воины сражаются сегодня за будущее своей страны
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Как и 80 лет назад, сегодня Россия сражается за свое будущее и безопасность
Как и 80 лет назад, сегодня Россия сражается за свое будущее и безопасность Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с отличниками военных и силовых вузов в Кремле. В ходе выступления глава государства провел параллели между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военных в современных условиях.

«И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России», — подчеркнул президент во время трансляции на телеканале «Россия 24». По его словам, как и 80 лет назад, сегодня Россия сражается за свое будущее и безопасность.

Президент заверил, что Россия продолжит развитие вооруженных сил как гарантию своего суверенитета. Он отметил, что государство будет принимать адекватные меры для укрепления безопасности страны, совершенствовать военную подготовку и оснащение армии.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с отличниками военных и силовых вузов в Кремле. В ходе выступления глава государства провел параллели между подвигом советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военных в современных условиях. «И участники специальной военной операции, все наши воины — это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России», — подчеркнул президент во время трансляции на телеканале «Россия 24». По его словам, как и 80 лет назад, сегодня Россия сражается за свое будущее и безопасность. Президент заверил, что Россия продолжит развитие вооруженных сил как гарантию своего суверенитета. Он отметил, что государство будет принимать адекватные меры для укрепления безопасности страны, совершенствовать военную подготовку и оснащение армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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