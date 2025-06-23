В Пермском крае больница не выплатила зарплату водителю после увольнения

В Пермском крае медицинское учреждение оказалось не в состоянии выплатить заработную плату бывшему водителю после его увольнения. Больница находится на территории Нытвенского округа.
«С жалобой в надзорный орган обратился экс-сотрудник больницы, заявив о нарушении своих трудовых прав, поскольку после увольнения ему не был произведен окончательный расчет. В ходе проведенной проверки прокуратура внесла главному врачу представление с требованием устранить выявленные нарушения, однако задолженность перед работником погашена не была», — сообщает региональная прокуратура на официальном сайте.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах бывшего сотрудника. Суд удовлетворил заявленные требования и обязал медицинское учреждение выплатить уволенному работнику причитающуюся сумму, а также компенсировать задержку выплаты. После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
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