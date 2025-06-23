В Пермском крае больница не выплатила зарплату водителю после увольнения

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Суд обязал учреждение выплатить работнику причитающуюся сумму и компенсацию задержки
Суд обязал учреждение выплатить работнику причитающуюся сумму и компенсацию задержки Фото:

В Пермском крае медицинское учреждение оказалось не в состоянии выплатить заработную плату бывшему водителю после его увольнения. Больница находится на территории Нытвенского округа.

«С жалобой в надзорный орган обратился экс-сотрудник больницы, заявив о нарушении своих трудовых прав, поскольку после увольнения ему не был произведен окончательный расчет. В ходе проведенной проверки прокуратура внесла главному врачу представление с требованием устранить выявленные нарушения, однако задолженность перед работником погашена не была», — сообщает региональная прокуратура на официальном сайте. 

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах бывшего сотрудника. Суд удовлетворил заявленные требования и обязал медицинское учреждение выплатить уволенному работнику причитающуюся сумму, а также компенсировать задержку выплаты. После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

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В Пермском крае медицинское учреждение оказалось не в состоянии выплатить заработную плату бывшему водителю после его увольнения. Больница находится на территории Нытвенского округа. «С жалобой в надзорный орган обратился экс-сотрудник больницы, заявив о нарушении своих трудовых прав, поскольку после увольнения ему не был произведен окончательный расчет. В ходе проведенной проверки прокуратура внесла главному врачу представление с требованием устранить выявленные нарушения, однако задолженность перед работником погашена не была», — сообщает региональная прокуратура на официальном сайте.  В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах бывшего сотрудника. Суд удовлетворил заявленные требования и обязал медицинское учреждение выплатить уволенному работнику причитающуюся сумму, а также компенсировать задержку выплаты. После вступления решения суда в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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