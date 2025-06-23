СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского в Польше

В Польше предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешува. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). По его словам, к организации нападения был причастен военный пенсионер из Польши, который был завербован десятки лет назад.
«Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув», — заявил Малюк. Его слова приводит РБК-Украина. Он отметил, что для устранения украинского лидера рассматривались разные способы, в том числе использование FPV-дрона и снайперского оружия. По его словам, в операции по предотвращению покушения участвовали как польские, так и украинские спецслужбы.
В СБУ отметили, что поляк на протяжении десятилетий придерживался советских взглядов и «свято верил в советскую идею», что позволило использовать его для организации покушения. Однако благодаря скоординированному взаимодействию спецслужб двух стран его удалось задержать.
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