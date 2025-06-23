Паслер выделил миллионы жильцам дома в Серове, где случился взрыв газа

В Серове (Свердловская область) более четырех миллионов рублей получат жильцы дома №7а по улице Зеленая, где случился взрыв газа. Вместе с этим родные мужчины, который скончался в результате ЧП, получат 1,5 млн рублей, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«Сегодня подписал распоряжение о выделении более четырех миллионов рублей из резервного фонда региона на помощь жильцам дома в Серове, где в минувшие выходные произошел хлопок бытового газа», — следует из поста в Telegram-канале Паслера.
По его словам, 15 тысяч рублей получат жильцы, признанные пострадавшими. По 75 или 150 тысяч рублей выделят тем, кто частично или полностью потерял имущество. Жильцы, у которых зафиксировали легкий вред здоровью, получат по 300 тысяч рублей. «Как вы знаете, один пострадавший в результате ЧС погиб. Выражаю соболезнования родным и близким мужчины. Выплатим членам его семьи единовременное пособие — 1,5 млн рублей», — добавил губернатор.
Местные власти уже занимаются организацией замены окон в поврежденных квартирах. Кроме того, по результатам экспертной оценки будет определено, какие помещения восстановлению не подлежат. После этого размер компенсаций определят исходя из рыночной стоимости утраченного жилья.
Взрыв газа произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме. В результате ЧП пострадало пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга, а позже скончался. Причиной взрыва могло стать включение чайника. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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