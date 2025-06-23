ЛДПР сформировала команду кандидатов на выборы в курганскую облдуму

Курганское региональное отделение ЛДПР официально представило команду кандидатов для участия в выборах в областную Думу. Состав был утвержден на внеочередной региональной конференции партии, сообщают корреспонденту URA.RU.
«Представленная команда объединила действующих депутатов областного и городского уровней, медиков, участников СВО, учителей, предпринимателей, общественных активистов и молодежь. Такой состав отражает социальный срез Курганской области и нацелен на защиту интересов жителей региона», — озвучили для URA.RU в партии.
Кандидаты ЛДПР делают акцент на повышении качества жизни жителей Зауралья. В числе первоочередных мер — обеспечение доступного жилья, контроль цен на товары первой необходимости, а также сокращение социального неравенства между крупными городами и малыми населенными пунктами. Предвыборная программа ЛДПР, представленная на конференции, сформирована на основе обращений жителей региона. Как отмечают в партии, сбор и анализ обращений ведется под руководством председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.
Ключевые кандидаты:
- Руководитель фракции ЛДПР в областной думе Юрий Ярушин;
- Глава городского отделения партии и предприниматель Павел Вагин;
- Адвокат Елизавета Исаева;
- Общественный деятель Антон Рудаков;
- Координатор Шадринского отделения ЛДПР и замглавврача диспансера Анатолий Шахов;
- Сельский предприниматель Сергей Жосан;
- Библиотекарь Людмила Зулкарнаева.
Кандидаты уже начали встречи с жителями своих округов для обсуждения местных проблем и продвижения партийных инициатив. В партии подчеркивают, что главная цель — не отчеты, а реальные дела на благо региона. ЛДПР рассчитывает на поддержку избирателей и готова работать над решением наиболее острых социальных вопросов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области утвердили список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Свой список утвердили и в КПРФ. В числе выдвинутых — действующие депутаты. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат.
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