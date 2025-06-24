В Екатеринбурге снесут 300 киосков, и это только за лето

24 июня 2025 в 17:04 Размер текста - 17 +

Нелегальные киоски будут сносить все лето Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Только до конца августа в Екатеринбурге планируют снести 300 киосков, согласно постановлению мэрии. Остальное запланировано на осень и зиму. Документ есть в распоряжении URA.RU. Агентство собрало карту по районам, когда и где это произойдет в течение лета. Киоски будут сносить в связи с окончанием договоров аренды и несоответствия нормам размещения их на участках (например, располагаются на инженерных сетях или в «треугольниках видимости»). Академический район В конце июня в Академическом районе планируют убрать четыре павильона. Касается это услуг автосервиса на улице Краснолесья, 16 (с 26 июня), продовольственных товаров на Краснолесья, 12 (с 30 июня) и на Чкалова, 241. А также павильона универсальной торговли на Чкалова, 252. В августе на улице Краснолесья, 12 (со 2 числа) уберут еще и киоск, который занимается продовольственными товарами. А также павильон с общественным питанием на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина (с 4-го числа). Верх-Исетский район Под снос попадают даже киоски с печатной продукцией Фото: Размик Закарян © URA.RU С начала июля в Верх-Исетском районе планируют снести киоск с овощами и фруктами на улице Викулова, 43/1. А также павильон, предоставляющий автосервисные услуги на улице Зоологическая, 3к, нестационарный торговый объект (НТО), занимающийся продажей универсальных товаров на улице Опалихинская, 15 и цветов на Опалихинской, 30. С 4 августа будут убраны киоски на улице Викулова (дома №37/1, 41), на улице Волгоградская, 187 и 190, на улице Крауля (дома №4, 48, 56, 70), на Опалихинской, 30, Папанина, 7, Посадской, 24, Репина, 88, на Токарей, 33 и 52, на Шаумяна, 98 и 100. А также на пересечении улиц Отрадной и Репина, Пальмиро Тольятти и Посадской. Это и павильоны с мороженым, и с кондитерскими изделиями, и с овощами и фруктами. С 7 августа власти города намерены убрать павильон цветов на Шаумяна, 100 и киоск с общественным питанием на пересечении улиц Готвальда — Опалихинской. С 11 августа — на Московском тракте, 9-й км/14, Ясной, 32/2. С 12 августа — на Опалихинской, 30, Шаумяна, 96, Антона Валека, 12, Крауля, 69. С 13 августа киоски с мороженым уберут на Белореченской, 7, на Викулова, 38а, на Опалихинской, 15, площади Субботников, 1, а также снесут павильон хлебобулочных изделий на Крауля, 70. Железнодорожный район Много киосков расположено на железнодорожном вокзале Фото: Размик Закарян © URA.RU С 1 июля в Железнодорожном районе снесут порядка 50-ти киосков. Коснется это павильонов на улице Армавирской, 12, на Бебеля (дома №127, 136, 138, 162, 184), на Билимбаевской (17, 20, 25/3), Летчиков, 26, на Луначарского (12, 49, 60), на Мельковской, 14, Надеждинской, 12, Пехотинцев (5, 9, 12), Расточной, 15/7, Свердлова, 27, Соликамской, 2, Софьи Перовской (107, 110, 117), на Стрелочников, 12а, Таватуйской, 1в, Технической (18, 24, 26, 27, 34, 36, 40, 42, 48, 66, 68, 99, 156). Также уберут павильоны на пересечении улиц Технической и Халтурина. С 1 августа снесут нестационарные торговые объекты на Минометчиков и на улице Шувакишская, 1. Кировский район Около 30 киосков с 1 июля уберут в Кировском районе. Касается это павильона на улице Академическая, 11, Вилонова, 33, Комсомольской, 15 и 53, на улице Краснодарская, 13, на проспекте Ленина, 60, на Малышева (дома №119, 123, 125, 134, 146), на Менделеева, 16, Мира, 1 и 23, на Новгородцевой, 31 и 43, на улице Панельная, 9а, на Сиреневом бульваре 4/2, на Смазчиков (2, 4, 18), на Советской (31, 36, 41, 47), на Сыромолотова, 7 и 16, на Учителей, 9. А также на пересечении улиц Блюхера и Раевского, Уральской и Советской. Со 2 августа порядка 50-ти киосков будет убрано с улицы Академическая, 29, Блюхера (18,32, 59, 63), на Владимира Высоцкого, 11 и 12а, на дублере Сибирского тракта, на Комсомольской, 14 и 53, на Ленина (43, 53, 75, 85, 93, 97, 101), на улице Малышева (111, 119, 127а, 144), павильоны на Мира, 1, на Новгородцевой (31, 31/33, 43), на Советской, 51, Софьи Ковалевской, 1, Сулимова, 23 и 26, на Сыромолотова (16, 17, 19), в переулке Трамвайный, 15, на Уральской, 67, Учителей, 8, на Шарташской, 7. Ленинский район Будут демонтированы и павильоны с быстрым питанием Фото: Размик Закарян © URA.RU С 27 июня павильон с продовольственными товарами планируют убрать на улице Академика Бардина, 25 в Ленинском районе. С 30 июня — с овощами и фруктами на Академика Бардина, 50. Со 2 июля — киоски с питьевой водой на Академика Бардина, 21 и 33, а также на Амундсена, 53 и 68. С 25 июля — павильон на Академика Бардина, 33. С 21 августа — на Академика Бардина, 48. И с 29 августа на Амундсена, 63/1. Октябрьский район Павильоны в Октябрьском районе со 2 июля будут убирать на Бахчиванджи, 7, на улице Восточная, 160 и Тверитина, 19. Со 2 августа на Белинского, 173, Восточной, 158, цветочный киоск на Куйбышева, 48 и с мороженым на улице Луначарского, 217. Также будет убран павильон на пересечении улиц Белинского и Декабристов. Орджоникидзевский район В Орджоникидзевском районе с 1 июля снесут павильон на Бакинских комиссаров, 171, Кировградской, 70, Красных командиров, 12, Культуры, 8, Машиностроителей, 61, Старых большевиков, 86 и салоны с ритуальными услугами на Народного фронта, 93а и на Окружном кладбище, 1. Чкаловский район В Чкаловском районе с 30 июня снесут павильон на Белинского, 180. Со 2 июля киоск «Мороженое» на 8 Марта, 185/5 и на Академика Шварца, 18/1. Также уберут НТО на 8 Марта, 269, Бисертской, 2, Грибоедова, 11, Дагестанской, 34, Инженерной, 75, в переулке Короткий, 15. Киоски с мороженым снесут на Крестинского, 27, улице Родонитовая, 29. А также павильоны на улице Санаторная, 26, Сухоложская, 4, Титова, 58, в переулке Хибиногорский 29. Со 2 августа более 30 павильонов уберут на улице 8 Марта, 202, Авиационная, 65/4, Академика Шварца (2/1, 4, 12/1, 18/1), на Алтайской по нечетной стороне, Белинского, 222, на Бисертской, 37, на Тбилисском бульваре 5, на улице Военная, 2, Грибоедова, 14 и 20, Крестинского, 59/2, улице Палисадная, 47, Родонитовая (1, 17, 25), Санаторная, 3, Селькоровская, 106, Титова, 12, Щорса, 107. С 7 августа снесут павильон ритуальных услуг на Лесном кладбище, 1. Больше года мэрия изучала действующие арендные договоры и законные места в схеме. И пришла к выводу, что большинство мест не соответствуют нормам. Такие договоры продлеваться не будут. В 2025 году истекают сроки действия 1422-х. Планируется в 2025 году принудительный вынос, демонтаж 19357 квадратных метров нестационарных торговых объектов — такое количество превышает аналогичное в предыдущие периоды в четыре раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Только до конца августа в Екатеринбурге планируют снести 300 киосков, согласно постановлению мэрии. Остальное запланировано на осень и зиму. Документ есть в распоряжении URA.RU. Агентство собрало карту по районам, когда и где это произойдет в течение лета. Киоски будут сносить в связи с окончанием договоров аренды и несоответствия нормам размещения их на участках (например, располагаются на инженерных сетях или в «треугольниках видимости»). В конце июня в Академическом районе планируют убрать четыре павильона. Касается это услуг автосервиса на улице Краснолесья, 16 (с 26 июня), продовольственных товаров на Краснолесья, 12 (с 30 июня) и на Чкалова, 241. А также павильона универсальной торговли на Чкалова, 252. В августе на улице Краснолесья, 12 (со 2 числа) уберут еще и киоск, который занимается продовольственными товарами. А также павильон с общественным питанием на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина (с 4-го числа). С начала июля в Верх-Исетском районе планируют снести киоск с овощами и фруктами на улице Викулова, 43/1. А также павильон, предоставляющий автосервисные услуги на улице Зоологическая, 3к, нестационарный торговый объект (НТО), занимающийся продажей универсальных товаров на улице Опалихинская, 15 и цветов на Опалихинской, 30. С 4 августа будут убраны киоски на улице Викулова (дома №37/1, 41), на улице Волгоградская, 187 и 190, на улице Крауля (дома №4, 48, 56, 70), на Опалихинской, 30, Папанина, 7, Посадской, 24, Репина, 88, на Токарей, 33 и 52, на Шаумяна, 98 и 100. А также на пересечении улиц Отрадной и Репина, Пальмиро Тольятти и Посадской. Это и павильоны с мороженым, и с кондитерскими изделиями, и с овощами и фруктами. С 7 августа власти города намерены убрать павильон цветов на Шаумяна, 100 и киоск с общественным питанием на пересечении улиц Готвальда — Опалихинской. С 11 августа — на Московском тракте, 9-й км/14, Ясной, 32/2. С 12 августа — на Опалихинской, 30, Шаумяна, 96, Антона Валека, 12, Крауля, 69. С 13 августа киоски с мороженым уберут на Белореченской, 7, на Викулова, 38а, на Опалихинской, 15, площади Субботников, 1, а также снесут павильон хлебобулочных изделий на Крауля, 70. С 1 июля в Железнодорожном районе снесут порядка 50-ти киосков. Коснется это павильонов на улице Армавирской, 12, на Бебеля (дома №127, 136, 138, 162, 184), на Билимбаевской (17, 20, 25/3), Летчиков, 26, на Луначарского (12, 49, 60), на Мельковской, 14, Надеждинской, 12, Пехотинцев (5, 9, 12), Расточной, 15/7, Свердлова, 27, Соликамской, 2, Софьи Перовской (107, 110, 117), на Стрелочников, 12а, Таватуйской, 1в, Технической (18, 24, 26, 27, 34, 36, 40, 42, 48, 66, 68, 99, 156). Также уберут павильоны на пересечении улиц Технической и Халтурина. С 1 августа снесут нестационарные торговые объекты на Минометчиков и на улице Шувакишская, 1. Около 30 киосков с 1 июля уберут в Кировском районе. Касается это павильона на улице Академическая, 11, Вилонова, 33, Комсомольской, 15 и 53, на улице Краснодарская, 13, на проспекте Ленина, 60, на Малышева (дома №119, 123, 125, 134, 146), на Менделеева, 16, Мира, 1 и 23, на Новгородцевой, 31 и 43, на улице Панельная, 9а, на Сиреневом бульваре 4/2, на Смазчиков (2, 4, 18), на Советской (31, 36, 41, 47), на Сыромолотова, 7 и 16, на Учителей, 9. А также на пересечении улиц Блюхера и Раевского, Уральской и Советской. Со 2 августа порядка 50-ти киосков будет убрано с улицы Академическая, 29, Блюхера (18,32, 59, 63), на Владимира Высоцкого, 11 и 12а, на дублере Сибирского тракта, на Комсомольской, 14 и 53, на Ленина (43, 53, 75, 85, 93, 97, 101), на улице Малышева (111, 119, 127а, 144), павильоны на Мира, 1, на Новгородцевой (31, 31/33, 43), на Советской, 51, Софьи Ковалевской, 1, Сулимова, 23 и 26, на Сыромолотова (16, 17, 19), в переулке Трамвайный, 15, на Уральской, 67, Учителей, 8, на Шарташской, 7. С 27 июня павильон с продовольственными товарами планируют убрать на улице Академика Бардина, 25 в Ленинском районе. С 30 июня — с овощами и фруктами на Академика Бардина, 50. Со 2 июля — киоски с питьевой водой на Академика Бардина, 21 и 33, а также на Амундсена, 53 и 68. С 25 июля — павильон на Академика Бардина, 33. С 21 августа — на Академика Бардина, 48. И с 29 августа на Амундсена, 63/1. Павильоны в Октябрьском районе со 2 июля будут убирать на Бахчиванджи, 7, на улице Восточная, 160 и Тверитина, 19. Со 2 августа на Белинского, 173, Восточной, 158, цветочный киоск на Куйбышева, 48 и с мороженым на улице Луначарского, 217. Также будет убран павильон на пересечении улиц Белинского и Декабристов. В Орджоникидзевском районе с 1 июля снесут павильон на Бакинских комиссаров, 171, Кировградской, 70, Красных командиров, 12, Культуры, 8, Машиностроителей, 61, Старых большевиков, 86 и салоны с ритуальными услугами на Народного фронта, 93а и на Окружном кладбище, 1. В Чкаловском районе с 30 июня снесут павильон на Белинского, 180. Со 2 июля киоск «Мороженое» на 8 Марта, 185/5 и на Академика Шварца, 18/1. Также уберут НТО на 8 Марта, 269, Бисертской, 2, Грибоедова, 11, Дагестанской, 34, Инженерной, 75, в переулке Короткий, 15. Киоски с мороженым снесут на Крестинского, 27, улице Родонитовая, 29. А также павильоны на улице Санаторная, 26, Сухоложская, 4, Титова, 58, в переулке Хибиногорский 29. Со 2 августа более 30 павильонов уберут на улице 8 Марта, 202, Авиационная, 65/4, Академика Шварца (2/1, 4, 12/1, 18/1), на Алтайской по нечетной стороне, Белинского, 222, на Бисертской, 37, на Тбилисском бульваре 5, на улице Военная, 2, Грибоедова, 14 и 20, Крестинского, 59/2, улице Палисадная, 47, Родонитовая (1, 17, 25), Санаторная, 3, Селькоровская, 106, Титова, 12, Щорса, 107. С 7 августа снесут павильон ритуальных услуг на Лесном кладбище, 1. Больше года мэрия изучала действующие арендные договоры и законные места в схеме. И пришла к выводу, что большинство мест не соответствуют нормам. Такие договоры продлеваться не будут. В 2025 году истекают сроки действия 1422-х. Планируется в 2025 году принудительный вынос, демонтаж 19357 квадратных метров нестационарных торговых объектов — такое количество превышает аналогичное в предыдущие периоды в четыре раза.