Власти Екатеринбурга готовятся к войне с авторитетным бизнесом: секретная записка мэру

В Екатеринбурге в 2025 году снесут почти все киоски

06 января 2025 в 20:52 Размер текста - 17 +

Чиновники уже несколько лет обсуждают зачистку центральных районов от ларьков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одним из заметных сюжетов в 2025 году будет мощный конфликт между мэрией Екатеринбурга и авторитетными бизнесменами, контролирующими городскую уличную торговлю. Чиновники задумали снести почти все киоски, говорится в докладной записке профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко главе города Алексею Орлову. Она есть в распоряжении URA.RU. В Екатеринбурге сейчас более 1700 легальных торговых точек. Считается, что они поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Больше года администрация изучала действующие арендные договоры и законные места в схеме — и пришла к выводу, что большинство мест не соответствуют нормам (например, располагаются на инженерных сетях или в «треугольниках видимости»). Продлеваться договоры на аренду таких мест не будут. В 2025 году истекают сроки действия 1422 договоров. «В связи с ожидаемым исключением из схемы размещения нестационарных торговых объектов порядка 1400 мест размещения в 2025 году <…> планируется принудительный вынос, демонтаж 19357 кв. м нестационарных торговых объектов — такое количество превышает аналогичное в предыдущие периоды в четыре раза», — отметил Ноженко. Он попросил Орлова увеличить финансирование на вынос объектов и получил одобрение. Такие торговые точки в мэрии считают пережитком прошлого Фото: Анна Майорова © URA.RU Сам Ноженко не смог подтвердить или опровергнуть, что писал такую докладную. Он заявил корреспонденту, что не настолько сильно погружен в тему. Зато цифру в 1400 объектов под снос URA.RU подтвердил начальник департамента потребительного рынка Максим Чаплыгин. Свое отношение к уличным торговцам Орлов обозначил (а точнее, еще раз подтвердил) на встрече с журналистами в конце декабря. «Это должно иметь цивилизованный вид, форму. Время идет, а эти ларьки были утверждены 30 лет назад. Когда ничего не меняется — это неправильно. Когда строятся торговые центры, когда мы с застройщиками договариваемся, что на первых этажах должны быть услуги — торговля, общественное питание…» — говорил мэр. Через несколько дней его подчиненные обрушились на продавцов фейерверков. И сразу начались столкновения. На Пехотинцев, 7 «Четырехсотые», распиаренные усилиями оппонентов и самой администрации, пытались помешать вывозу их павильона с помощью каршеринговых машин (они по очереди врезались в эвакуаторы). Спустя несколько часов были вывезены павильоны «Четырехсотых» на Билимбаевской и проспекте Академика Сахарова. Однако уже утром 30 декабря все три объекта возобновили работу. А «Четырехсотые» обратились с жалобой в прокуратуру. В это же время чиновники взялись за объекты Ивана Стародубцева, работающего с другой бизнес-группой. За день были ликвидированы две его точки. Всего, по словам Чаплыгина, по состоянию на 4 января из 50 незаконных киосков с фейерверками чиновникам удалось остановить работу 13. «Остальные ушли сами, — утверждает он. — И эта работа продолжается». Новость по теме «Хотите в 90-е?»: мэрия Екатеринбурга обрушилась на авторитетный бизнес, были столкновения. Видео По данным чиновников, только 30-35% предпринимателей убирают свои объекты по-хорошему, то есть добровольно. Остальные сопротивляются. Хватит ли у администрации ресурсов на борьбу вдолгую — силовую и в судах, — неясно. Бизнес постоянно изобретает новые схемы. Например, в последнее время стало модным переносить объекты на земли третьих лиц, на которые полномочия мэрии не распространяются. Но рычаги правового воздействия она ищет постоянно. Например, в мае 2024-го гордума со скандалом утвердила новое положение, согласно которому объекты запрещено передавать в субаренду, а плата за размещение в центральных районах увеличилась в разы. В последний рабочий день года — 28 декабря — мэрия внесла на рассмотрение гордумы инициативу сократить срок добровольного выноса киосков и павильонов до суток, а легковозводимых конструкций — до трех часов. Такие же правила действуют, например, в Москве, Тюмени и Севастополе, отметил Чаплыгин. Поправки могут вступить в силу уже в феврале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из заметных сюжетов в 2025 году будет мощный конфликт между мэрией Екатеринбурга и авторитетными бизнесменами, контролирующими городскую уличную торговлю. Чиновники задумали снести почти все киоски, говорится в докладной записке профильного вице-мэра Дмитрия Ноженко главе города Алексею Орлову. Она есть в распоряжении URA.RU. В Екатеринбурге сейчас более 1700 легальных торговых точек. Считается, что они поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Больше года администрация изучала действующие арендные договоры и законные места в схеме — и пришла к выводу, что большинство мест не соответствуют нормам (например, располагаются на инженерных сетях или в «треугольниках видимости»). Продлеваться договоры на аренду таких мест не будут. В 2025 году истекают сроки действия 1422 договоров. «В связи с ожидаемым исключением из схемы размещения нестационарных торговых объектов порядка 1400 мест размещения в 2025 году <…> планируется принудительный вынос, демонтаж 19357 кв. м нестационарных торговых объектов — такое количество превышает аналогичное в предыдущие периоды в четыре раза», — отметил Ноженко. Он попросил Орлова увеличить финансирование на вынос объектов и получил одобрение. Сам Ноженко не смог подтвердить или опровергнуть, что писал такую докладную. Он заявил корреспонденту, что не настолько сильно погружен в тему. Зато цифру в 1400 объектов под снос URA.RU подтвердил начальник департамента потребительного рынка Максим Чаплыгин. Свое отношение к уличным торговцам Орлов обозначил (а точнее, еще раз подтвердил) на встрече с журналистами в конце декабря. «Это должно иметь цивилизованный вид, форму. Время идет, а эти ларьки были утверждены 30 лет назад. Когда ничего не меняется — это неправильно. Когда строятся торговые центры, когда мы с застройщиками договариваемся, что на первых этажах должны быть услуги — торговля, общественное питание…» — говорил мэр. Через несколько дней его подчиненные обрушились на продавцов фейерверков. И сразу начались столкновения. На Пехотинцев, 7 «Четырехсотые», распиаренные усилиями оппонентов и самой администрации, пытались помешать вывозу их павильона с помощью каршеринговых машин (они по очереди врезались в эвакуаторы). Спустя несколько часов были вывезены павильоны «Четырехсотых» на Билимбаевской и проспекте Академика Сахарова. Однако уже утром 30 декабря все три объекта возобновили работу. А «Четырехсотые» обратились с жалобой в прокуратуру. В это же время чиновники взялись за объекты Ивана Стародубцева, работающего с другой бизнес-группой. За день были ликвидированы две его точки. Всего, по словам Чаплыгина, по состоянию на 4 января из 50 незаконных киосков с фейерверками чиновникам удалось остановить работу 13. «Остальные ушли сами, — утверждает он. — И эта работа продолжается». По данным чиновников, только 30-35% предпринимателей убирают свои объекты по-хорошему, то есть добровольно. Остальные сопротивляются. Хватит ли у администрации ресурсов на борьбу вдолгую — силовую и в судах, — неясно. Бизнес постоянно изобретает новые схемы. Например, в последнее время стало модным переносить объекты на земли третьих лиц, на которые полномочия мэрии не распространяются. Но рычаги правового воздействия она ищет постоянно. Например, в мае 2024-го гордума со скандалом утвердила новое положение, согласно которому объекты запрещено передавать в субаренду, а плата за размещение в центральных районах увеличилась в разы. В последний рабочий день года — 28 декабря — мэрия внесла на рассмотрение гордумы инициативу сократить срок добровольного выноса киосков и павильонов до суток, а легковозводимых конструкций — до трех часов. Такие же правила действуют, например, в Москве, Тюмени и Севастополе, отметил Чаплыгин. Поправки могут вступить в силу уже в феврале.