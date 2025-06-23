В СК раскрыли причины нападения льва на директора парка «Тайган» Зубкова

В СК завели уголовное дело из-за нападения льва на директора парка «Тайган»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение льва могло случиться вследствие нарушений сотрудниками правил техники безопасности
Нападение льва могло случиться вследствие нарушений сотрудниками правил техники безопасности Фото:
новость из сюжета
Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Следователи завели уголовное дело из-за нападения льва на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Там считают, что трагедия стала возможной из-за нарушения сотрудниками правил техники безопасности. Об этом рассказали в СК по Республике Крым и Севастополю.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ)», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что трагедия стала возможной из-за серьезного несоблюдения сотрудниками парка «Тайган» установленных норм безопасности при уходе за опасными животными.

Следственные органы провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и вещи. Также были опрошены сотрудники парка, устанавливаются возможные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, а также проводится анализ документации, связанной с обеспечением требований техники безопасности. Ход расследования этого дела взят руководством следственного управления на личный контроль.

Инцидент произошел накануне вечером. Зубков зашел в клетку ко львам, чтобы накормить животных. На данный момент пострадавший мужчина находится в больнице. Его состояние стабилизировано. Отмечается, что у него серьезно повреждены мышцы шеи. Он общается с врачами при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».

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Следователи завели уголовное дело из-за нападения льва на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Там считают, что трагедия стала возможной из-за нарушения сотрудниками правил техники безопасности. Об этом рассказали в СК по Республике Крым и Севастополю. «Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ)», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что трагедия стала возможной из-за серьезного несоблюдения сотрудниками парка «Тайган» установленных норм безопасности при уходе за опасными животными. Следственные органы провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и вещи. Также были опрошены сотрудники парка, устанавливаются возможные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, а также проводится анализ документации, связанной с обеспечением требований техники безопасности. Ход расследования этого дела взят руководством следственного управления на личный контроль. Инцидент произошел накануне вечером. Зубков зашел в клетку ко львам, чтобы накормить животных. На данный момент пострадавший мужчина находится в больнице. Его состояние стабилизировано. Отмечается, что у него серьезно повреждены мышцы шеи. Он общается с врачами при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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