В СК раскрыли причины нападения льва на директора парка «Тайган» Зубкова

Следователи завели уголовное дело из-за нападения льва на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Там считают, что трагедия стала возможной из-за нарушения сотрудниками правил техники безопасности. Об этом рассказали в СК по Республике Крым и Севастополю.
«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ)», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале ведомства. Там отметили, что трагедия стала возможной из-за серьезного несоблюдения сотрудниками парка «Тайган» установленных норм безопасности при уходе за опасными животными.
Следственные органы провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и вещи. Также были опрошены сотрудники парка, устанавливаются возможные свидетели произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, а также проводится анализ документации, связанной с обеспечением требований техники безопасности. Ход расследования этого дела взят руководством следственного управления на личный контроль.
Инцидент произошел накануне вечером. Зубков зашел в клетку ко львам, чтобы накормить животных. На данный момент пострадавший мужчина находится в больнице. Его состояние стабилизировано. Отмечается, что у него серьезно повреждены мышцы шеи. Он общается с врачами при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».
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