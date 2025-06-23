«Играл в рулетку с хищниками»: Аскольд Запашный объяснил URA.RU нападение льва в «Тайгане»

Аскольд Запашный считает, что Зубков мог нарушить ТБ при заходе в клетку ко льву
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Запашного, Зубков мог пренебречь мерами безопасности при обращении со львом
По мнению Запашного, Зубков мог пренебречь мерами безопасности при обращении со львом Фото:
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Лев напал на директора парка «Тайган» в Крыму

Инцидент, произошедший в сафари-парке «Тайган» мог произойти из-за непростительной ошибки, которую совершил его директор Олег Зубков. Вечером 22 июня на него напал лев, сам Зубков сильно пострадал. Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с URA.RU напомнил, что львы — весьма опасные животные и несут угрозу для человека.  Запашный предположил, что Зубков в тот день мог пренебречь правилами безопасности и недооценить инстинкты хищника.

«В нашей профессии считается, что любое нападение хищного животного — это ошибка дрессировщика. Когда ты сознательно входишь в контакт с животным, ты должен понимать, что он ниже тебя интеллектом. Лев при этом обладает инстинктами, которые всегда для человека представляют опасность. И поэтому нужно действовать в рамках определенных ограничений, правил и так далее. Если ты их нарушаешь, то это уже твоя ошибка. Поэтому, если произошел инцидент, который не был запланирован, естественно, так оно и было, значит, это ошибка человека», — сказал Запашный корреспонденту агентства. 

При этом известный дрессировщик отметил, что не раз подчеркивал в разговоре с Зубковым, что заходить в клетку без средств защиты — опасно. Однако, как говорит Запашный, директор сафари-парка был уверен в своих силах и много лет благополучно справлялся с этой задачей.

«Обычно в зоопарках люди дистанционно с животными работают, в отличие от цирка. У Олега немножко другая ситуация. Он таким образом публику привлекал, все время заходил в клетку, демонстрировал возможности, что он может в среде прайда львиного находиться. Безопасно перемещаться, общаться с ними», — отметил представитель знаменитой цирковой династии.

Кроме того, Зубков не занимался воспитанием хищников, а лишь находился рядом с ними. В итоге излишняя самоуверенность могла сыграть здесь злую шутку, считает Запашный.

«Он в принципе животных не дрессировал. То есть он с ними находился просто, грубо говоря, в одном пространстве и просто выживал фактически там среди них. <...> А я Олегу говорил то, что он просто слишком самонадеянно ведет себя с животными. И все равно нельзя все время играть в рулетку с точки зрения того, что вот это никогда не произойдет. Хищник есть хищник, и поэтому он нападает», — рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка.

Запашный подытожил, что сейчас распространяется слишком много слухов и домыслов по поводу этой ситуации. Он отметил, что осуждать Зубкова в этом случае нельзя. Дрессировщик также посоветовал усилить меры безопасности при заходе в клетку со львами.

На данный момент директор парка находится в больнице. Его состояние стабилизировано. Отмечается, что у него серьезно повреждены мышцы шеи. Он общается с врачами при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».

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Инцидент, произошедший в сафари-парке «Тайган» мог произойти из-за непростительной ошибки, которую совершил его директор Олег Зубков. Вечером 22 июня на него напал лев, сам Зубков сильно пострадал. Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с URA.RU напомнил, что львы — весьма опасные животные и несут угрозу для человека.  Запашный предположил, что Зубков в тот день мог пренебречь правилами безопасности и недооценить инстинкты хищника. «В нашей профессии считается, что любое нападение хищного животного — это ошибка дрессировщика. Когда ты сознательно входишь в контакт с животным, ты должен понимать, что он ниже тебя интеллектом. Лев при этом обладает инстинктами, которые всегда для человека представляют опасность. И поэтому нужно действовать в рамках определенных ограничений, правил и так далее. Если ты их нарушаешь, то это уже твоя ошибка. Поэтому, если произошел инцидент, который не был запланирован, естественно, так оно и было, значит, это ошибка человека», — сказал Запашный корреспонденту агентства.  При этом известный дрессировщик отметил, что не раз подчеркивал в разговоре с Зубковым, что заходить в клетку без средств защиты — опасно. Однако, как говорит Запашный, директор сафари-парка был уверен в своих силах и много лет благополучно справлялся с этой задачей. «Обычно в зоопарках люди дистанционно с животными работают, в отличие от цирка. У Олега немножко другая ситуация. Он таким образом публику привлекал, все время заходил в клетку, демонстрировал возможности, что он может в среде прайда львиного находиться. Безопасно перемещаться, общаться с ними», — отметил представитель знаменитой цирковой династии. Кроме того, Зубков не занимался воспитанием хищников, а лишь находился рядом с ними. В итоге излишняя самоуверенность могла сыграть здесь злую шутку, считает Запашный. «Он в принципе животных не дрессировал. То есть он с ними находился просто, грубо говоря, в одном пространстве и просто выживал фактически там среди них. <...> А я Олегу говорил то, что он просто слишком самонадеянно ведет себя с животными. И все равно нельзя все время играть в рулетку с точки зрения того, что вот это никогда не произойдет. Хищник есть хищник, и поэтому он нападает», — рассказал художественный руководитель Большого Московского цирка. Запашный подытожил, что сейчас распространяется слишком много слухов и домыслов по поводу этой ситуации. Он отметил, что осуждать Зубкова в этом случае нельзя. Дрессировщик также посоветовал усилить меры безопасности при заходе в клетку со львами. На данный момент директор парка находится в больнице. Его состояние стабилизировано. Отмечается, что у него серьезно повреждены мышцы шеи. Он общается с врачами при помощи записок. Как отметила представитель парка Татьяна Алексагина, лев целенаправленно не нападал на Зубкова. По ее словам, мужчина просто оказался на пути у хищника, который схватил его «один раз». Также она рассказала, что директор парка «уже пишет и дает распоряжения».
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