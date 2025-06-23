Стало известно состояние директора парка «Тайган», которого чудом спасли от растерзания львом

Врачи смогли стабилизировать состояние владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова после того, как на того напал лев. Мужчина в настоящий момент общается с врачами при помощи записок, которые пишет собственноручно. Об этом сообщает гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный. До этого сообщалось, что жизнь Зубкову спасла его сотрудница, которая чудом отогнала зверя венкиом.
«[Зубков] пишет сам на листке — общается с врачами так. Готовят к переправке в Симферополь», — написал Запашный в своем telegram-канале. Он сослался на источник, близкий к пострадавшему.
Нападение льва на Олега Зубкова произошло во время кормления животных в сафари-парке «Тайган» этой ночью. По словам очевидцев, владелец парка получил множественные травмы и потерял много крови, после чего был срочно госпитализирован в Белогорскую центральную районную больницу. Ранее сообщалось, что состояние Зубкова оценивается как тяжелое, и его готовят к транспортировке в Симферополь для дальнейшего лечения. Его спасли от льва, прогнав зверя ведром и веником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.