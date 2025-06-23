На трассе из Екатеринбурга в Пермь ограничили движение

Движение по одной полосе организовано в сторону Перми (архивное фото)
На 230-м километре Пермского тракта 23 июня рабочие ограничили движение на время ремонта дороги. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 230-м километре автодороги Р-242 (Нижнесергинский район) на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — пояснили там.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!