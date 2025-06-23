Axios: Иран запустил ракеты по базам США в Катаре

Иран ранее заявил о готовности ответить на удары США
новость из сюжетаСША вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики
Иран запустил ракеты по базам США в Катаре. Об этом сообщает портал Axios.
«Израильский чиновник сообщил мне, что Иран запустил 6 ракет по американским базам в Катаре», — передает корреспондент Axios в соцсети X. Ранее телеканал Fox News заявил о предупреждении разведки США о готовящемся ударе. Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах.
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