Axios: Иран запустил ракеты по базам США в Катаре

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Иран ранее заявил о готовности ответить на удары США
Иран ранее заявил о готовности ответить на удары США Фото:
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Иран запустил ракеты по базам США в Катаре. Об этом сообщает портал Axios.

«Израильский чиновник сообщил мне, что Иран запустил 6 ракет по американским базам в Катаре», — передает корреспондент Axios в соцсети X. Ранее телеканал Fox News заявил о предупреждении разведки США о готовящемся ударе. Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах.

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Иран запустил ракеты по базам США в Катаре. Об этом сообщает портал Axios. «Израильский чиновник сообщил мне, что Иран запустил 6 ракет по американским базам в Катаре», — передает корреспондент Axios в соцсети X. Ранее телеканал Fox News заявил о предупреждении разведки США о готовящемся ударе. Посольство США в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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