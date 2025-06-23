Иран выпустил официальное заявление после удара по базе США в Катаре

Иран выпустил официальное заявление после удара по базе США Эль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает telegram-канал iribnews.
«После вопиющей военной агрессии преступного режима Соединенных Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и явного нарушения международного права, спланированного Высшим советом национальной безопасности и руководством Центрального штаба Печати Пророков, „Корпус стражей исламской революции“ со священным кодовым названием Абу Абдулла аль-Хусейн нанес сокрушительный и мощный ракетный удар по базе Аль-Удейд в Катаре в ходе операции „Бешарат Фатх“. Эта база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом террористической армии США в регионе Западной Азии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале iribnews.
В тексте также отмечается, что подобная атака со стороны Ирана «ясно и недвусмысленно» дает понять Белому дому и его союзникам, что Тегеран не оставит без ответа ни одно «посягательство» на территориальную целостность страны. В обращении говорится, что американские военные базы и другие военные объекты в регионе являются «занозой в боку этого милитаристского режима». В конце сообщения США напрямую предупреждают, что если они включатся в ирано-израильский конфликт еще сильнее, то их ждет «позорное бегство» с Ближнего Востока.
«Мы еще раз предупреждаем врагов исламского Ирана, что эпоха избиений и сражений закончилась <...>. Любое повторение злодеяний приведет к ускорению краха военных столпов США в регионе, их позорному бегству из Западной Азии», — говорится в тексте обращения.
Ранее в столице Катара Дохе прозвучали несколько взрывов, которые, предположительно, были вызваны активацией сил ПВО. Местные власти и представители США пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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