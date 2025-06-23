Катар осудил удары Ирана по военной базе Эль-Удейд в стране

аль-Ансари: Катар оставляет за собой право на прямой ответ на атаки Ирана
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Катар потребовал прекращения всех военных операций из-за ударов Ирана по базе США
Катар потребовал прекращения всех военных операций из-за ударов Ирана по базе США Фото:
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Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением после иранской атаки на базу Эль-Удейд, заявив, что Доха «решительно осуждает атаку» и считает ее серьезным нарушением своего суверенитета, воздушного пространства, международного права и Устава ООН. Страна также оставляет за собой право на прямой ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

"Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем, что государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом", — сказал аль-Ансари.

В ведомстве отметили, что такие шаги ставят под угрозу стабильность в регионе и способны вызвать последствия «катастрофического характера» для глобального мира и безопасности. В этой связи Катар выступил с призывом незамедлительно остановить эскалацию и возобновить переговорный процесс.

Также стало известно, что Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы. Три иранских чиновника, знакомых с операцией, заявили, что ответы на удары США были «символической необходимостью», но таким образом, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Чиновники сравнили стратегию с аналогичным шагом Ирана в 2020 году, когда он предупредил Ирак перед запуском ракет по американской базе в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Министерство иностранных дел Катара выступило с резким заявлением после иранской атаки на базу Эль-Удейд, заявив, что Доха «решительно осуждает атаку» и считает ее серьезным нарушением своего суверенитета, воздушного пространства, международного права и Устава ООН. Страна также оставляет за собой право на прямой ответ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари. "Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем, что государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом", — сказал аль-Ансари. В ведомстве отметили, что такие шаги ставят под угрозу стабильность в регионе и способны вызвать последствия «катастрофического характера» для глобального мира и безопасности. В этой связи Катар выступил с призывом незамедлительно остановить эскалацию и возобновить переговорный процесс. Также стало известно, что Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы. Три иранских чиновника, знакомых с операцией, заявили, что ответы на удары США были «символической необходимостью», но таким образом, чтобы избежать полномасштабной эскалации. Чиновники сравнили стратегию с аналогичным шагом Ирана в 2020 году, когда он предупредил Ирак перед запуском ракет по американской базе в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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