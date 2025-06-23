Иран предупредил Катар об атаке на базу США

The New York Times: Иран заранее предупредил Катар о планах атаковать США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иран заранее предупредил Катар об атаке на США
Иран заранее предупредил Катар об атаке на США Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Иран заранее уведомил катарских официальных лиц о планах атаковать американскую военную базу в Катаре и согласовал свои действия с представителями страны, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданских. Об этом сообщает The New York Times.

«Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами. И заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы», — приводит слова трех чиновников New York Times.

Нападение произошло на фоне предупреждений американской разведки о возможном ударе по базе Эль-Удейд и рекомендаций посольства США в Катаре гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, а командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран заранее уведомил катарских официальных лиц о планах атаковать американскую военную базу в Катаре и согласовал свои действия с представителями страны, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданских. Об этом сообщает The New York Times. «Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами. И заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы», — приводит слова трех чиновников New York Times. Нападение произошло на фоне предупреждений американской разведки о возможном ударе по базе Эль-Удейд и рекомендаций посольства США в Катаре гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, а командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...