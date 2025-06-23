Иран предупредил Катар об атаке на базу США

Иран заранее уведомил катарских официальных лиц о планах атаковать американскую военную базу в Катаре и согласовал свои действия с представителями страны, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданских. Об этом сообщает The New York Times.
«Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами. И заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы», — приводит слова трех чиновников New York Times.
Нападение произошло на фоне предупреждений американской разведки о возможном ударе по базе Эль-Удейд и рекомендаций посольства США в Катаре гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, а командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.
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