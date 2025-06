Иран предупредил Катар об атаке на базу США

The New York Times: Иран заранее предупредил Катар о планах атаковать США

23 июня 2025

Иран заранее предупредил Катар об атаке на США Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Taylor DiMartino новость из сюжета Иран запустил ракеты по базам в Катаре Иран заранее уведомил катарских официальных лиц о планах атаковать американскую военную базу в Катаре и согласовал свои действия с представителями страны, чтобы минимизировать возможные жертвы среди гражданских. Об этом сообщает The New York Times. «Иран координировал атаки на американскую авиабазу в Катаре с катарскими официальными лицами. И заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы», — приводит слова трех чиновников New York Times. Нападение произошло на фоне предупреждений американской разведки о возможном ударе по базе Эль-Удейд и рекомендаций посольства США в Катаре гражданам укрыться в бомбоубежищах. По данным Минобороны Катара, все выпущенные Ираном ракеты были перехвачены системами ПВО, а командование США перевело базы в регионе в состояние максимальной боевой готовности.

