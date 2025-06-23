23 июня 2025

Олег Майами спас тонущую женщину на отдыхе в Таиланде

© Служба новостей «URA.RU»
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Певец рассказал, как рисковал жизнью ради спасения туристки
Певец рассказал, как рисковал жизнью ради спасения туристки Фото:

Певец Олег Майами (родом из Екатеринбурга) спас жизнь женщине во время отдыха на острове Пхукет в Таиланде. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

«Я просто увидел тонущую женщину и понял, что все. И просто на рефлексах рванул вообще не подумав о том, что это очень опасно, что может печально все закончиться. Но Но для меня было самое главное, чтобы для нее печально все не закончилось. И я просто рванул ее спасать», — поделился Майами в своем telegram-канале. 

Он также отметил, что во время происшествия друзья пострадавшей не оказали ей никакой помощи. По словам Майами, они наблюдали со стороны, пока он самостоятельно вытаскивал женщину из воды, и «просто показывали пальцем». 

«Самое интересное, что никто из них не сказал спасибо. Когда ее откачали, она легла на лежак и закурила косяк», — добавил артист.

Ранее Майами вместе с Лешей Свиком спровоцировали скандал на шоу «Сокровища императора». Артистов уличили в том, что они вне правил пронесли собственные деньги на проект. 

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Певец Олег Майами (родом из Екатеринбурга) спас жизнь женщине во время отдыха на острове Пхукет в Таиланде. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях. «Я просто увидел тонущую женщину и понял, что все. И просто на рефлексах рванул вообще не подумав о том, что это очень опасно, что может печально все закончиться. Но Но для меня было самое главное, чтобы для нее печально все не закончилось. И я просто рванул ее спасать», — поделился Майами в своем telegram-канале.  Он также отметил, что во время происшествия друзья пострадавшей не оказали ей никакой помощи. По словам Майами, они наблюдали со стороны, пока он самостоятельно вытаскивал женщину из воды, и «просто показывали пальцем».  «Самое интересное, что никто из них не сказал спасибо. Когда ее откачали, она легла на лежак и закурила косяк», — добавил артист. Ранее Майами вместе с Лешей Свиком спровоцировали скандал на шоу «Сокровища императора». Артистов уличили в том, что они вне правил пронесли собственные деньги на проект. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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