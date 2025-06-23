23 июня 2025

Египет поддержал Катар после ударов Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Египет осудил Иран за удар по Катару
Египет осудил Иран за удар по Катару Фото:

Египет выступил с осуждением ракетного удара Ирана по территории Катара и выразил полную поддержку эмирату. Каир заявил, что действия Тегерана нарушают суверенитет Катара и угрожают региональной стабильности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Египта.

«Египет решительно осуждает удары Ирана по территории Катара и считает это нарушением суверенитета эмирата и угрозой его территориальной целостности. Выражаем полную солидарность с Катаром и поддерживаем его», — заявили в пресс-службе МИД Египта. 

Ранее МИД Катара осудил атаку Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд, назвав ее серьезным нарушением суверенитета и международного права, и заявил о праве на пропорциональный ответ. По информации источников, Иран заранее уведомил Катар о времени удара, чтобы минимизировать возможные жертвы и избежать эскалации, что напоминает действия Тегерана после убийства генерала Сулеймани в 2020 году.

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Египет выступил с осуждением ракетного удара Ирана по территории Катара и выразил полную поддержку эмирату. Каир заявил, что действия Тегерана нарушают суверенитет Катара и угрожают региональной стабильности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Египта. «Египет решительно осуждает удары Ирана по территории Катара и считает это нарушением суверенитета эмирата и угрозой его территориальной целостности. Выражаем полную солидарность с Катаром и поддерживаем его», — заявили в пресс-службе МИД Египта.  Ранее МИД Катара осудил атаку Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд, назвав ее серьезным нарушением суверенитета и международного права, и заявил о праве на пропорциональный ответ. По информации источников, Иран заранее уведомил Катар о времени удара, чтобы минимизировать возможные жертвы и избежать эскалации, что напоминает действия Тегерана после убийства генерала Сулеймани в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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