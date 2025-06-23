Египет поддержал Катар после ударов Ирана

Египет выступил с осуждением ракетного удара Ирана по территории Катара и выразил полную поддержку эмирату. Каир заявил, что действия Тегерана нарушают суверенитет Катара и угрожают региональной стабильности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Египта.
«Египет решительно осуждает удары Ирана по территории Катара и считает это нарушением суверенитета эмирата и угрозой его территориальной целостности. Выражаем полную солидарность с Катаром и поддерживаем его», — заявили в пресс-службе МИД Египта.
Ранее МИД Катара осудил атаку Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд, назвав ее серьезным нарушением суверенитета и международного права, и заявил о праве на пропорциональный ответ. По информации источников, Иран заранее уведомил Катар о времени удара, чтобы минимизировать возможные жертвы и избежать эскалации, что напоминает действия Тегерана после убийства генерала Сулеймани в 2020 году.
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