23 июня 2025

Пермские санатории начали терять отдыхающих

Количество отдыхающих в санаториях Пермского края сократилось на 2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях
Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях Фото:

В Пермском крае с января по апрель 2025 года санатории региона приняли более 49 тысяч гостей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает портал бронирования «Санатории-России.РФ».

«За четыре месяца 2025 года санатории Пермского края посетило более 49 тысяч отдыхающих. Рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения. В ряде регионов наблюдается заметное снижение потока отдыхающих», — приводит слова экспертов портал «Коммерсант Прикамье».

Отмечается, что по стране количество гостей санаториев за первые четыре месяца 2025 года снизилось меньше — на 1,1%. При этом Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 года.

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В Пермском крае с января по апрель 2025 года санатории региона приняли более 49 тысяч гостей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает портал бронирования «Санатории-России.РФ». «За четыре месяца 2025 года санатории Пермского края посетило более 49 тысяч отдыхающих. Рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения. В ряде регионов наблюдается заметное снижение потока отдыхающих», — приводит слова экспертов портал «Коммерсант Прикамье». Отмечается, что по стране количество гостей санаториев за первые четыре месяца 2025 года снизилось меньше — на 1,1%. При этом Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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