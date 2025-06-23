Пермские санатории начали терять отдыхающих

В Пермском крае с января по апрель 2025 года санатории региона приняли более 49 тысяч гостей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает портал бронирования «Санатории-России.РФ».
«За четыре месяца 2025 года санатории Пермского края посетило более 49 тысяч отдыхающих. Рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения. В ряде регионов наблюдается заметное снижение потока отдыхающих», — приводит слова экспертов портал «Коммерсант Прикамье».
Отмечается, что по стране количество гостей санаториев за первые четыре месяца 2025 года снизилось меньше — на 1,1%. При этом Пермский край занимает восьмое место в России по числу отдохнувших в санаториях по итогам первых четырех месяцев 2025 года.
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