23 июня 2025

Саудовская Аравия сделала жесткое заявление против Ирана после ударов по Катару

Саудовская Аравия заявила о полной поддержке Катара
© Служба новостей «URA.RU»
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Саудовская Аравия поддержала Иран
Саудовская Аравия поддержала Иран Фото:

Саудовская Аравия заявила о полной поддержке Катара после ударов Ирана по территории эмирата. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел королевства. 

«Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении МИД в Х.

В министерстве подчеркнули, что Эр-Рияд готов оказать Катару всестороннюю поддержку для защиты суверенитета и безопасности страны. Саудовские власти также призвали мировое сообщество принять меры для предотвращения дальнейшего роста напряженности в регионе Персидского залива.

Ранее с аналогичным заявлением выступил Египет, осудивший удары Ирана по Катару и выразивший полную поддержку эмирату. Министерство иностранных дел Египта назвало действия Тегерана нарушением суверенитета Катара и угрозой региональной стабильности. До этого МИД Катара также осудил атаку на американскую базу Аль-Удейд, а источники сообщали, что Иран заранее уведомил Доху о времени удара, чтобы минимизировать жертвы.

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Саудовская Аравия заявила о полной поддержке Катара после ударов Ирана по территории эмирата. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел королевства.  «Королевство Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катар, что является грубым нарушением международного права и принципов добрососедства. Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах», — говорится в заявлении МИД в Х. В министерстве подчеркнули, что Эр-Рияд готов оказать Катару всестороннюю поддержку для защиты суверенитета и безопасности страны. Саудовские власти также призвали мировое сообщество принять меры для предотвращения дальнейшего роста напряженности в регионе Персидского залива. Ранее с аналогичным заявлением выступил Египет, осудивший удары Ирана по Катару и выразивший полную поддержку эмирату. Министерство иностранных дел Египта назвало действия Тегерана нарушением суверенитета Катара и угрозой региональной стабильности. До этого МИД Катара также осудил атаку на американскую базу Аль-Удейд, а источники сообщали, что Иран заранее уведомил Доху о времени удара, чтобы минимизировать жертвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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