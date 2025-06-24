Украина атакует дронами Курскую и Брянскую области

Минобороны: российские силы ПВО сбили девять украинских дронов
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Силы ПВО сбили дроны над двумя регионами РФ
Силы ПВО сбили дроны над двумя регионами РФ Фото:

Дежурные средства противовоздушной обороны России с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее, 18 июня, российские военные уже сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников, из которых 12 были сбиты над Курской областью и два — над Орловской. Таким образом, атаки беспилотников на регионы, граничащие с Украиной, продолжаются на протяжении последних недель.

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Дежурные средства противовоздушной обороны России с 21:00 до 22:30 по московскому времени уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале. Ранее, 18 июня, российские военные уже сообщали об уничтожении 14 украинских беспилотников, из которых 12 были сбиты над Курской областью и два — над Орловской. Таким образом, атаки беспилотников на регионы, граничащие с Украиной, продолжаются на протяжении последних недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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