23 июня 2025

«Люди кричали»: екатеринбуржцев напугали звуки, похожие на взрывы. Видео

Жители Екатеринбурга услышали несколько громких хлопков
© Служба новостей «URA.RU»
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О пострадавших и разрушениях информации нет
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В Екатеринбурге недалеко от станции метро «Уралмаш» произошло несколько громких хлопков. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Засигналили машины, люди закричали на улице. Сейчас из окна воняет каким-то паленым пластиком», — рассказал собеседник.

По словам очевидцев, хлопков было около пяти штук. Грохот доносился в течение минуты.

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В Екатеринбурге недалеко от станции метро «Уралмаш» произошло несколько громких хлопков. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Засигналили машины, люди закричали на улице. Сейчас из окна воняет каким-то паленым пластиком», — рассказал собеседник. По словам очевидцев, хлопков было около пяти штук. Грохот доносился в течение минуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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