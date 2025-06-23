О пострадавших и разрушениях информации нет
В Екатеринбурге недалеко от станции метро «Уралмаш» произошло несколько громких хлопков. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Засигналили машины, люди закричали на улице. Сейчас из окна воняет каким-то паленым пластиком», — рассказал собеседник.
По словам очевидцев, хлопков было около пяти штук. Грохот доносился в течение минуты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!