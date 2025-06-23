Жители ХМАО жалуются на плохое состояние теплоходов

Югорчане пожаловались на скоростные пассажирские теплоходы «Линда», курсирующие по маршруту Троица — Ханты-Мансийск. По словам жителей, суда находятся в плохом состоянии из-за износа, что мешает их работе и увеличивает время поездки.
«Хотелось бы поднять проблему речных пассажироперевозок в Ханты-Мансийском районе. В частности, износ таких скоростных судов, как — „Линда“. Вчера вместо 1,5 часов мы добирались до города три! (Троица-Ханты-Мансийск) Линда просто не могла набрать скорость. Людей попросили перейти с носа на корму, но это не помогло», — написала югорчанка в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
По ее словам, также есть проблема с сиденьями на теплоходе — их спинки не держатся, поэтому люди «вынуждены лежать на коленях соседа сзади». URA.RU направило запрос в ответственную за теплоходы компанию. Ответ ожидается.
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