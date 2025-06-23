23 июня 2025
22 июня 2025

Жители ХМАО жалуются на плохое состояние теплоходов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам югорчан, из-за износа судов время в пути увеличивется вдвое
По словам югорчан, из-за износа судов время в пути увеличивется вдвое Фото:

Югорчане пожаловались на скоростные пассажирские теплоходы «Линда», курсирующие по маршруту Троица — Ханты-Мансийск. По словам жителей, суда находятся в плохом состоянии из-за износа, что мешает их работе и увеличивает время поездки.

«Хотелось бы поднять проблему речных пассажироперевозок в Ханты-Мансийском районе. В частности, износ таких скоростных судов, как — „Линда“. Вчера вместо 1,5 часов мы добирались до города три! (Троица-Ханты-Мансийск) Линда просто не могла набрать скорость. Людей попросили перейти с носа на корму, но это не помогло», — написала югорчанка в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По ее словам, также есть проблема с сиденьями на теплоходе — их спинки не держатся, поэтому люди «вынуждены лежать на коленях соседа сзади». URA.RU направило запрос в ответственную за теплоходы компанию. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане пожаловались на скоростные пассажирские теплоходы «Линда», курсирующие по маршруту Троица — Ханты-Мансийск. По словам жителей, суда находятся в плохом состоянии из-за износа, что мешает их работе и увеличивает время поездки. «Хотелось бы поднять проблему речных пассажироперевозок в Ханты-Мансийском районе. В частности, износ таких скоростных судов, как — „Линда“. Вчера вместо 1,5 часов мы добирались до города три! (Троица-Ханты-Мансийск) Линда просто не могла набрать скорость. Людей попросили перейти с носа на корму, но это не помогло», — написала югорчанка в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По ее словам, также есть проблема с сиденьями на теплоходе — их спинки не держатся, поэтому люди «вынуждены лежать на коленях соседа сзади». URA.RU направило запрос в ответственную за теплоходы компанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...