Иран согласился на прекращение огня

Reuters: Иран согласился на прекращение огня с Израилем
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Иран дал согласие на прекращение огня
Иран дал согласие на прекращение огня Фото:

Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Иран поддерживает прекращение огня предложенное США и согласованное с посредничеством Катара», — заявил источник. Его слова приводит Reuters. 

Ранее между Ираном и Израилем уже было заключено соглашение о прекращении огня, о чем сообщал президент США Дональд Трамп. Новое заявление о поддержке перемирия со стороны Ирана прозвучало на фоне посреднических усилий Катара и предложения, выдвинутого США.

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Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара. Об этом сообщает агентство Reuters. «Иран поддерживает прекращение огня предложенное США и согласованное с посредничеством Катара», — заявил источник. Его слова приводит Reuters.  Ранее между Ираном и Израилем уже было заключено соглашение о прекращении огня, о чем сообщал президент США Дональд Трамп. Новое заявление о поддержке перемирия со стороны Ирана прозвучало на фоне посреднических усилий Катара и предложения, выдвинутого США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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