23 июня 2025

Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди пострадавших от укусов клещей в Прикамье — 3 457 детей
Среди пострадавших от укусов клещей в Прикамье — 3 457 детей Фото:

Пермский край вошел в число регионов с наибольшим количеством обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в своем официальном telegram-канале.

«С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились свыше 350,2 тысяч человек. Наибольшее количество случаев укусов клещами зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Томской области, в Пермском крае и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что около 3,3 миллиона россиян сделали прививку от клещевого энцефалита. Продолжаются акарицидные обработки территорий. На текущий момент обработано свыше 215,7 тысячи гектаров, что составляет почти 97% от запланированного объема.

Ранее стало известно, что с начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи. Среди пострадавших — 3 457 детей.

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Пермский край вошел в число регионов с наибольшим количеством обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в своем официальном telegram-канале. «С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились свыше 350,2 тысяч человек. Наибольшее количество случаев укусов клещами зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Томской области, в Пермском крае и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что около 3,3 миллиона россиян сделали прививку от клещевого энцефалита. Продолжаются акарицидные обработки территорий. На текущий момент обработано свыше 215,7 тысячи гектаров, что составляет почти 97% от запланированного объема. Ранее стало известно, что с начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи. Среди пострадавших — 3 457 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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