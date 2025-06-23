Пермский край вошел в топ регионов с наибольшим числом пострадавших от клещей

Пермский край вошел в число регионов с наибольшим количеством обращений за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в своем официальном telegram-канале.
«С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились свыше 350,2 тысяч человек. Наибольшее количество случаев укусов клещами зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской и Томской области, в Пермском крае и Удмуртской Республике», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что около 3,3 миллиона россиян сделали прививку от клещевого энцефалита. Продолжаются акарицидные обработки территорий. На текущий момент обработано свыше 215,7 тысячи гектаров, что составляет почти 97% от запланированного объема.
Ранее стало известно, что с начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи. Среди пострадавших — 3 457 детей.
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