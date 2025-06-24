В Азии поддержали Иран

Пакистан осудил военную агрессию против Ирана
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Глава Минобороны Пакистана осудил агрессию против Ирана
Глава Минобороны Пакистана осудил агрессию против Ирана Фото:

Пакистан осуждает военную агрессию в отношении Ирана, однако не ведет с ним никакого военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф.

«У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана», — заявил Асиф, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной поддержке Тегерана поставками техники или боеприпасов.

Ранее Израиль нанес ракетные удары по иранским ядерным объектам, что вызвало осуждение ряда стран, включая Россию, Китай, Японию и Турцию, а также призывы Ирана к мировому сообществу занять четкую позицию по этому вопросу. США, Франция и Германия поддержали действия Израиля, обвинив Тегеран в нарушении ядерных обязательств, тогда как Иран выразил недоверие к заявлениям Вашингтона о непричастности к атакам.

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Пакистан осуждает военную агрессию в отношении Ирана, однако не ведет с ним никакого военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф. «У нас нет никакого военного сотрудничества или совместных военных мероприятий с Ираном. Однако мы решительно осуждаем агрессию, совершенную против Ирана», — заявил Асиф, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной поддержке Тегерана поставками техники или боеприпасов. Ранее Израиль нанес ракетные удары по иранским ядерным объектам, что вызвало осуждение ряда стран, включая Россию, Китай, Японию и Турцию, а также призывы Ирана к мировому сообществу занять четкую позицию по этому вопросу. США, Франция и Германия поддержали действия Израиля, обвинив Тегеран в нарушении ядерных обязательств, тогда как Иран выразил недоверие к заявлениям Вашингтона о непричастности к атакам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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