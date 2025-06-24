Арестован бывший советник директора лагеря «Артек»

Арестован бывший советник директора по стратегическому развитию детского центра «Артек» Виктор Васильев. Он взят под стражу по делу экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом свидетельствуют материалы дела, представленные в суде.
«Ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Васильева Виктора Николаевича удовлетворить», — огласила решение суда судья. Ее слова приводит ТАСС.
В декабре прошлого года экс-заместителя главы Минпросвещения Дениса Грибова отправили в СИЗО. Он обвиняется в хищении 54 млн рублей. По мнению следствия, Грибов, совместно с другими фигурирующими лицами, разработал схему хищения бюджетных средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.