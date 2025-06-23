Мэр Екатеринбурга Орлов отчитывается о своей работе перед депутатами: онлайн-трансляция

Мэр Екатеринбурга Орлов отчитывается о своей работе перед депутатами

24 июня 2025 в 10:03 Размер текста - 17 +

Отчет от деятельности Алексея Орлова был представлен на комиссиях гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитывается о своей работе и деятельности администрации в 2024 году на заседании гордумы. Ранее доклад был рассмотрен на восьми комиссиях думы. Депутаты признали работу главы удовлетворительной, что является положительной оценкой, но подготовили мэру ряд вопросов. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU. 11:09 У Екатеринбурга уже 32 города-партнера и шесть городов-побратимов. За четыре года добавилось 12, что в три раза превысило плановый показатель. 11:07 В 2024 году Екатеринбург посетили два миллиона туристов, что на 8% превысило показатели 2023 года, который для города был юбилейным (300 лет). Загрузка гостиниц выросла до 72%. 11:06 Есть планы на проведение фестиваля «Движение» в 2026 году. Так как в 2025 году приняли участие 120 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. 11:03 В 2025 году было принято положение о туристическом налоге (порядка 100 рублей с человека). За первый квартал налоги уже поступили. Это примерно 25 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на продвижение бренда Екатеринбурга, вопросы благоустройства, поддержку событийных мероприятий. 11:01 Увеличили площадь нанесения дорожной разметки для безопасности автомобилистов. В 2024 году — 426 тысяч квадратных метров. В 2020-м было 288 тысяч квадратных метров. 10:57 В 2024 году в Екатеринбурге построили более 200 тысяч квадратных метров дорог, отремонтировали 475 тысяч квадратных метров. «А всего за 2021—2024 годы мы построили такой объем новых дорог, который сопоставим с площадью всех дорог в таком городе, как, например, Среднеуральск», — сравнил мэр. 10:54 В 2023 году введен рекордный объем жилья 1,8 миллионов квадратных метров. За года было обновлено 15% жилфонда. Построено порядка семи миллионов квадратных метров жилья. «А это больше, чем весь Каменск-Уральский и немногим меньше общей площади жилья в Нижнем Тагиле, то есть это результаты работы за четыре с небольшим года», — добавил Орлов. 10:51 «Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Добавив, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условий для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении. В стадии разработки порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. 10:46 «Площадь 1905 год преобразится в ближайшее время. В июле мы планируем дать старт фестивалю „Лето на Площади“. Идею создать на месте парковки общественное пространство для отдыха и активности поддержали горожане и в первую очередь наша активная молодежь», — отметил Орлов. 10:44 «Победителем стал участок набережной реки Исети и Ольховки. За его преображение проголосовали более 73 тысяч екатеринбуржцев. Я,честно говоря, очень рад победе именно этой локации, потому что на старте нашей работы мы с вами говорили о создании единой набережной, когда я вступал в должность и мы планомерно идем к этой цели», — добавил мэр. 10:41 В голосовании за парки по нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды» приняло участие 393 285 человек. Это стало рекордным результатом. Это наибольшее количество среди городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург. 10:38 «Уровень благоустройства должен соответствовать столичному статусу», — заявил глава города, отмечая важность развития улично-дорожной сети. Добавив, что с апреля работа в этой области была перестроена. 10:34 Мэр отметил огромный скачок в развитии спортивной инфраструктуры. Заявив, что Екатеринбург может принимать сейчас соревнования любого уровня. 10:32 «На повестке стоит вопрос строительства нового дома детского творчества [в Академическом районе]. Все мы об этом проекте знаем. И я уверен, что все-таки нам в ближайшее время удастся этот вопрос сдвинуть с мертвой точки», — подчеркнул Орлов. 10:29 Три школы Екатеринбурга входят в ТОП 100 лучших школ России по итогам 2024 года, отметил Орлов. А всего в рейтинг включено 22 учебных заведения города. Это больше, чем в других регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург. 10:25 «За четыре года мы ввели 20 школ почти на 30 тысяч мест. Общее количество мест выросло за это время более, чем на четверть», — подчеркнул глава. 10:23 «Одним из результатов работы стал запуск рельсового транспорта до станции Верхняя Пышма до музейного комплекса. Запущен первый в России межмуниципальный трамвай. А сегодня мы всерьез обсуждаем и разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это в принципе уже не фантазии. Это уже реалии», — заявил Орлов. 10:19 Орлов напомнил о начале транспортной реформы. Первый этап стартовал в 2024 году. С 1 августа на брутто-контракты переведены троллейбусы и трамваи. «В сферу стали возвращаться кадры», — подчеркнул мэр. 10:15 В 2024 году размер заработной платы в Екатеринбурге превысил 100 тысяч рублей. Что на четверть больше уровня 2020 года, отметил глава. 10:13 После чего началось выступление мэра. «Я перед вами сегодня отчитываюсь в пятый раз», — подчеркнул Орлов. 10:11 Перед началом заседания прозвучал гимн РФ. После чего депутат гордумы Александр Колесников презентовал переизданную книгу ветерана Кремлевского полка Жоржа Токарева, охранявшего лидера СССР Иосифа Сталина в 1940-е годы. Почетный гражданин Екатеринбурга ушел из жизни 12 декабря 2024 года. 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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отчитывается о своей работе и деятельности администрации в 2024 году на заседании гордумы. Ранее доклад был рассмотрен на восьми комиссиях думы. Депутаты признали работу главы удовлетворительной, что является положительной оценкой, но подготовили мэру ряд вопросов. Подробности в онлайн-трансляции URA.RU. 11:09 24.06.2025 У Екатеринбурга уже 32 города-партнера и шесть городов-побратимов. За четыре года добавилось 12, что в три раза превысило плановый показатель. 11:07 24.06.2025 В 2024 году Екатеринбург посетили два миллиона туристов, что на 8% превысило показатели 2023 года, который для города был юбилейным (300 лет). Загрузка гостиниц выросла до 72%. 11:06 24.06.2025 Есть планы на проведение фестиваля «Движение» в 2026 году. Так как в 2025 году приняли участие 120 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. 11:03 24.06.2025 В 2025 году было принято положение о туристическом налоге (порядка 100 рублей с человека). За первый квартал налоги уже поступили. Это примерно 25 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на продвижение бренда Екатеринбурга, вопросы благоустройства, поддержку событийных мероприятий. 11:01 24.06.2025 Увеличили площадь нанесения дорожной разметки для безопасности автомобилистов. В 2024 году — 426 тысяч квадратных метров. В 2020-м было 288 тысяч квадратных метров. 10:57 24.06.2025 В 2024 году в Екатеринбурге построили более 200 тысяч квадратных метров дорог, отремонтировали 475 тысяч квадратных метров. «А всего за 2021—2024 годы мы построили такой объем новых дорог, который сопоставим с площадью всех дорог в таком городе, как, например, Среднеуральск», — сравнил мэр. 10:54 24.06.2025 В 2023 году введен рекордный объем жилья 1,8 миллионов квадратных метров. За года было обновлено 15% жилфонда. Построено порядка семи миллионов квадратных метров жилья. «А это больше, чем весь Каменск-Уральский и немногим меньше общей площади жилья в Нижнем Тагиле, то есть это результаты работы за четыре с небольшим года», — добавил Орлов. 10:51 24.06.2025 «Назрел вопрос с внутридворовыми проездами. Об этом мы часто говорим. От вас, уважаемые депутаты, часто такие вопросы поступают», — напомнил Орлов. Добавив, что многие участки требуют ремонта, также во дворах необходимо создавать места для парковки и условий для маломобильных граждан. Сейчас идет работа в этом направлении. В стадии разработки порядок предоставления субсидий из городского бюджета на эти работы. Решения с жителями будут приниматься на общих собраниях. 10:46 24.06.2025 «Площадь 1905 год преобразится в ближайшее время. В июле мы планируем дать старт фестивалю „Лето на Площади“. Идею создать на месте парковки общественное пространство для отдыха и активности поддержали горожане и в первую очередь наша активная молодежь», — отметил Орлов. 10:44 24.06.2025 «Победителем стал участок набережной реки Исети и Ольховки. За его преображение проголосовали более 73 тысяч екатеринбуржцев. Я,честно говоря, очень рад победе именно этой локации, потому что на старте нашей работы мы с вами говорили о создании единой набережной, когда я вступал в должность и мы планомерно идем к этой цели», — добавил мэр. 10:41 24.06.2025 В голосовании за парки по нацпрограмме «Формирование комфортной городской среды» приняло участие 393 285 человек. Это стало рекордным результатом. Это наибольшее количество среди городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург. 10:38 24.06.2025 «Уровень благоустройства должен соответствовать столичному статусу», — заявил глава города, отмечая важность развития улично-дорожной сети. Добавив, что с апреля работа в этой области была перестроена. 10:34 24.06.2025 Мэр отметил огромный скачок в развитии спортивной инфраструктуры. Заявив, что Екатеринбург может принимать сейчас соревнования любого уровня. 10:32 24.06.2025 «На повестке стоит вопрос строительства нового дома детского творчества [в Академическом районе]. Все мы об этом проекте знаем. И я уверен, что все-таки нам в ближайшее время удастся этот вопрос сдвинуть с мертвой точки», — подчеркнул Орлов. 10:29 24.06.2025 Три школы Екатеринбурга входят в ТОП 100 лучших школ России по итогам 2024 года, отметил Орлов. А всего в рейтинг включено 22 учебных заведения города. Это больше, чем в других регионах, исключая Москву и Санкт-Петербург. 10:25 24.06.2025 «За четыре года мы ввели 20 школ почти на 30 тысяч мест. Общее количество мест выросло за это время более, чем на четверть», — подчеркнул глава. 10:23 24.06.2025 «Одним из результатов работы стал запуск рельсового транспорта до станции Верхняя Пышма до музейного комплекса. Запущен первый в России межмуниципальный трамвай. А сегодня мы всерьез обсуждаем и разработчики, эксплуатанты говорят о запуске беспилотного трамвая на этом направлении. Это в принципе уже не фантазии. Это уже реалии», — заявил Орлов. 10:19 24.06.2025 Орлов напомнил о начале транспортной реформы. Первый этап стартовал в 2024 году. С 1 августа на брутто-контракты переведены троллейбусы и трамваи. «В сферу стали возвращаться кадры», — подчеркнул мэр. 10:15 24.06.2025 В 2024 году размер заработной платы в Екатеринбурге превысил 100 тысяч рублей. Что на четверть больше уровня 2020 года, отметил глава. 10:13 24.06.2025 После чего началось выступление мэра. «Я перед вами сегодня отчитываюсь в пятый раз», — подчеркнул Орлов. 10:11 24.06.2025 Перед началом заседания прозвучал гимн РФ. После чего депутат гордумы Александр Колесников презентовал переизданную книгу ветерана Кремлевского полка Жоржа Токарева, охранявшего лидера СССР Иосифа Сталина в 1940-е годы. Почетный гражданин Екатеринбурга ушел из жизни 12 декабря 2024 года.