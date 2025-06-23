Политика Выборы Шестой кандидат выдвинулся на выборы губернатора Пермского края 24 июня 2025 в 10:07 Размер текста - 17 + Дениса Шитова делегировали «Новые люди» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат заксобрания Денис Шитов выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Сегодня он подал пакет документов в крайизбирком, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Шитов стал шестым кандидатом. «На выборы губернатора Прикамья выдвинулся кандидат от регионального отделения партии „Новые люди“ в Пермском крае Денис Борисович Шитов. Он представил необходимые документы в крайизбирком. На сегодняшний день на выборы главы региона выдвинуто шесть кандидатов», — говорится в сообщении. Выдвижение началось 16 июня. Первым документы сдал глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР). Также своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, СР, Партия пенсионеров. Не исключено, что появится еще один претендент. Выдвижение продолжится до 4 июля до 18:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депутат заксобрания Денис Шитов выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края. Сегодня он подал пакет документов в крайизбирком, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Шитов стал шестым кандидатом. «На выборы губернатора Прикамья выдвинулся кандидат от регионального отделения партии „Новые люди“ в Пермском крае Денис Борисович Шитов. Он представил необходимые документы в крайизбирком. На сегодняшний день на выборы главы региона выдвинуто шесть кандидатов», — говорится в сообщении. Выдвижение началось 16 июня. Первым документы сдал глава Прикамья Дмитрий Махонин (ЕР). Также своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, СР, Партия пенсионеров. Не исключено, что появится еще один претендент. Выдвижение продолжится до 4 июля до 18:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям