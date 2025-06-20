На выборы губернатора Пермского края выдвинулись пять человек. Фото

21 июня 2025 в 14:39 Размер текста - 17 +

Выдвижение продлится до 4 июля включительно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутаты заксобрания Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) официально выдвинули свои кандидатуры на выборы губернатора Пермского края. Сегодня они сдали документы в крайизбирком, сообщает комиссия в своем telegram-канале. Таким образом, в кампании официально участвует уже пять человек. «На выборы главы региона выдвинулись еще три кандидата: Айтакова Ксения Алексеевна (КПРФ), Лучников Вячеслав Юрьевич („Справедливая Россия — Патриоты — За правду“) в Пермском крае, Постников Олег Сергеевич (ЛДПР). Сейчас всем выдвинутым кандидатам необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», — говорится в сообщении. Выдвижение продлится до 18:00 4 июля. А с 25 по 30 июля кандидаты должны сдать документы на регистрацию. Первым документы на выдвижение в комиссию сдал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он посетил избирком сразу после партийной конференции (ЕР) 16 июня. Его техническим кандидатом будет представитель «Партии пенсионеров» Людмила Караваева. Выборы пройдут 14 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Олег Постников (ЛДПР) и Ксения Айтакова (КПРФ) официально выдвинули свои кандидатуры на выборы губернатора Пермского края. Сегодня они сдали документы в крайизбирком, сообщает комиссия в своем telegram-канале. Таким образом, в кампании официально участвует уже пять человек. «На выборы главы региона выдвинулись еще три кандидата: Айтакова Ксения Алексеевна (КПРФ), Лучников Вячеслав Юрьевич („Справедливая Россия — Патриоты — За правду“) в Пермском крае, Постников Олег Сергеевич (ЛДПР). Сейчас всем выдвинутым кандидатам необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», — говорится в сообщении. Выдвижение продлится до 18:00 4 июля. А с 25 по 30 июля кандидаты должны сдать документы на регистрацию. Первым документы на выдвижение в комиссию сдал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он посетил избирком сразу после партийной конференции (ЕР) 16 июня. Его техническим кандидатом будет представитель «Партии пенсионеров» Людмила Караваева. Выборы пройдут 14 сентября.