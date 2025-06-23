23 июня 2025

В Тюмени заметили серебристые облака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров
Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров Фото:

Жители Тюмени заметили необычное атмосферное явление — серебристые облака. Фотографиями горожане поделились в группе обсерватория «Старая башня» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня просто какое-то серебристое безумие! Очень яркие и вытянутые волокна» — указано в сообщении группы.

Согласно открытым данным, явление наблюдается исключительно летом. Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров. Летние солнечные лучи, не опускающиеся низко за горизонт, их подсвечивают.

Серебристые облака в Тюмени.
Серебристые облака в Тюмени.
Фото:

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Жители Тюмени заметили необычное атмосферное явление — серебристые облака. Фотографиями горожане поделились в группе обсерватория «Старая башня» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня просто какое-то серебристое безумие! Очень яркие и вытянутые волокна» — указано в сообщении группы. Согласно открытым данным, явление наблюдается исключительно летом. Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров. Летние солнечные лучи, не опускающиеся низко за горизонт, их подсвечивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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