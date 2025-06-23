Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров
Жители Тюмени заметили необычное атмосферное явление — серебристые облака. Фотографиями горожане поделились в группе обсерватория «Старая башня» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня просто какое-то серебристое безумие! Очень яркие и вытянутые волокна» — указано в сообщении группы.
Согласно открытым данным, явление наблюдается исключительно летом. Облака формируются в мезосфере на высоте примерно 80 километров. Летние солнечные лучи, не опускающиеся низко за горизонт, их подсвечивают.
Серебристые облака в Тюмени.
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