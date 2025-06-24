Иран официально объявил о прекращении огня

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Иран объявил о прекращении огня в конфликте с Израилем
Иран объявил о прекращении огня в конфликте с Израилем Фото:
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Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Прекращение огня со стороны Ирана и Израиля официально вступило в силу. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. Также с соответствующим обращением выступил американский президент Дональд Трамп. 

«Прекращение огня началось», — подчеркнули иранские журналисты. Параллельно с этим в своих соцсетях Трамп также объявил о перемирии. Он попросил стороны его не нарушать. При этом от Израиля официальных сообщений о прекращении огня пока не поступало. 

О потенциальном перемирии между участниками ближневосточного конфликта Трамп говорил ранее. Причем предполагалось, что сначала огонь прекратит Иран, а спустя время — Израиль. Трамп также писал в своих соцсетях угрожающие посты в адрес участников конфликта в случае, если те нарушат перемирие. До этого США открыто вмешались в конфликт Тегерана и Тель-Авива, нанеся удары по Ирану. 

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Прекращение огня со стороны Ирана и Израиля официально вступило в силу. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. Также с соответствующим обращением выступил американский президент Дональд Трамп.  «Прекращение огня началось», — подчеркнули иранские журналисты. Параллельно с этим в своих соцсетях Трамп также объявил о перемирии. Он попросил стороны его не нарушать. При этом от Израиля официальных сообщений о прекращении огня пока не поступало.  О потенциальном перемирии между участниками ближневосточного конфликта Трамп говорил ранее. Причем предполагалось, что сначала огонь прекратит Иран, а спустя время — Израиль. Трамп также писал в своих соцсетях угрожающие посты в адрес участников конфликта в случае, если те нарушат перемирие. До этого США открыто вмешались в конфликт Тегерана и Тель-Авива, нанеся удары по Ирану. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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