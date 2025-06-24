Иран официально объявил о прекращении огня

Прекращение огня со стороны Ирана и Израиля официально вступило в силу. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV. Также с соответствующим обращением выступил американский президент Дональд Трамп.
«Прекращение огня началось», — подчеркнули иранские журналисты. Параллельно с этим в своих соцсетях Трамп также объявил о перемирии. Он попросил стороны его не нарушать. При этом от Израиля официальных сообщений о прекращении огня пока не поступало.
О потенциальном перемирии между участниками ближневосточного конфликта Трамп говорил ранее. Причем предполагалось, что сначала огонь прекратит Иран, а спустя время — Израиль. Трамп также писал в своих соцсетях угрожающие посты в адрес участников конфликта в случае, если те нарушат перемирие. До этого США открыто вмешались в конфликт Тегерана и Тель-Авива, нанеся удары по Ирану.
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