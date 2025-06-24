Поздравления и обмен ударами: действительно ли Иран и Израиль помирились

Мирное соглашение между Израилем и Ираном вступит в силу в течение ближайших 12 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он уточнил, что Иран первым начнет прекращение огня. Действительно ли Иран и Израиль прекратят обмен ударами и на Ближнем Востоке настанет мир — в материале URA.RU.
Продолжение ударов: израильские истребители атакуют
Обострение конфликта между Израилем и Ираном продолжается после серии взаимных атак. Израильские вооруженные силы нанесли авиационные удары по пригородам Тегерана. Местные СМИ сообщают, что в восточных районах иранской столицы зафиксированы многочисленные взрывы. Это произошло на фоне заявлений Трампа, касающихся перспектив установления мира.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил удары по важным израильским объектам, в том числе по электростанции в Хайфе. Израильская сторона в свою очередь атаковала элементы иранской ядерной инфраструктуры в районе Натанза. К противостоянию подключились Соединенные Штаты, которые также нанесли удары по целям на территории Ирана.
В Иране опровергли слова Трампа
Иран не получал предложений о прекращении огня и намерен продолжать противостояние до достижения долгосрочного мира. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова представителя иранских властей.
Отмечается, что любые заявления, исходящие от Израиля или США, расцениваются как попытка ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать возможные атаки на интересы Ирана. Страна сохраняет жесткую позицию в текущем конфликте.
Почему пошли на мирные переговоры — версия помощника Трампа
Иран утратил возможность технически создать ядерное оружие в результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что Штаты «уничтожили иранскую ядерную программу».
Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон не заинтересован в военном противостоянии с Ираном и не рассматривает вариант ввода сухопутных войск. Представители американской администрации подчеркивали готовность к переговорам при условии, что Иран откажется от развития ядерной программы и прекратит атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
Иран все таки согласился на прекращение огня
Иран выразил согласие с установлением режима прекращения огня с Израилем при посредничестве Катара. Заявление Тегерана о поддержке перемирия прозвучало на фоне дипломатических усилий Катара и инициативы, предложенной Соединенными Штатами.
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